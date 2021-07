Gröhling: Vyššia účasť zaočkovaných ľudí na hromadných podujatiach by mala byť legislatívne upravená

V rámci dohody s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (OĽaNO) by mala byť schválená legislatívna úprava, ktorá by umožnila vyššiu účasť očkovaných na hromadných podujatiach. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister školstva Branislav Gröhling.

„V rámci tejto legislatívnej úpravy budeme môcť riešiť všetky ostatné udalosti a podujatia,“ povedal minister. Dodal, že zvýšenie počtu účastníkov na omšiach s pápežom Františkom oznámili skôr, aby účastníci stihli absolvovať dve dávky vakcíny.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v utorok 20. júla informoval, že podmienkou návštevy svätých omší, ktoré bude v septembri na Slovensku celebrovať pápež František, bude plná zaočkovanosť účastníkov.

Minister zároveň doplnil, že podujatia majú byť organizované s kapacitou vysoko nad rámec aktuálne platných epidemických opatrení.