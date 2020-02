Gutová-Behramiová čakala na triumf 25 mesiacov, opäť našla dobrý pocit a predviedla skvelú jazdu

Pred pár rokmi patrila k tomu najlepšiemu, čo ponúkal ženský Svetový pohár v alpskom lyžovaní. Najmä v rýchlostných disciplínach jasne dominovala. V sezónach 2015/2016 a 2016/2017 vyhrala Lara Gutová (vtedy ešte nie Behramiová) dovedna 11 pretekov a tieto úspechy jej priniesli jeden veľký a jeden malý glóbus za super G a tiež viacero sezónnych pódiových umiestnení dokonca v štyroch disciplínach.

Zišlo sa niekoľko pozitívnych vecí

V júli 2018 sa fešná Švajčiarka vydala za futbalistu Valona Behramiho a po svadbe akoby odišla jej zjazdárska výnimočnosť. Za dva roky sa dočkala iba jediného druhého a dvoch tretích miest v pretekoch Svetového pohára, až kým neprišiel piatok 21. februára a jej skvelá víťazná jazda na domácom snehu v Crans Montane. Na 25. triumf v pretekoch SP čakala presne 25 mesiacov.

„Počas jazdy som sa cítila výborne. V našom športe je to občas tak, že len hádate, prečo ste o dve sekundy pozadu. Potom sa však začnete cítiť lepšie a zrazu ste rýchlejší. To sa mi počas kariéry stalo dosť často. V posledných týždňoch sa u mňa zišlo niekoľko pozitívnych vecí až to vytvorilo správny celok. Opäť som našla dobrý pocit a prestala zbytočne uvažovať nad sebou,“ uviedla Lara Gutová-Behramiová, cituje ju rakúsky športový portál laola1.at.

Naberá niekdajšiu fazónu

Dvadsaťosemročná Švajčiarka pred pretekmi v Crans Montane viackrát naznačila, že pozvoľna naberá niekdajšiu fazónu. Od začiatku tejto sezóny sa desaťkrát dostala do najlepšej výsledkovej desiatky, ale len raz na pódium pre tri najlepšie. Bolo to tretie miesto spred takmer mesiaca z pretekov v super G v bulharskom Bansku. O týždeň neskôr bola v ruskom Roza Chutor v super G šiesta a teraz sa konečne teší z víťazstva. Navyše veľmi suverénneho, keďže krajanke Corinne Suterovej na druhom mieste nadelila osem desatín sekundy. Slovenka Petra Vlhová na štvrtej priečke zaostala za päťnásobnou medailistkou z majstrovstiev sveta o 1,08 s.

„Musím sa poďakovať servismanom a celému tímu za výbornú robotu. Ak vám to v jazdách nefunguje, často premýšľate nad tým, čo sa deje a všetko sa vám zdá náročné. Keď sa to zrazu rozbehne, rýchlo zabudnete na ťažké chvíle. Zrazu to nebolo také ťažké. Tak to vnímajú mnohí z nás. Z ťažkých časov sa dá v mnohom poučiť,“ dodala Gutová-Behramiová. Piatkový triumf ju posunul na deviate miesto vo Svetovom pohári. V hodnotení zjazdu jej patrí rovnaká pozícia, v super G je dokonca šiesta.