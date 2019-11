Gwen Stefani vydá reedíciu debutovej sólovky, o remaster sa postaral aj Chris Gehringer

Americká speváčka Gwen Stefani vydá v piatok 22. novembra reedíciu debutového sólového albumu Love. Angel. Music. Baby. (2004). O remaster novinky, ktorá sa dostane na trh pri príležitosti 15. výročia pôvodného vydania nahrávky, sa postaral Chris Gehringer. S ním už spolupracovali napríklad aj Rihanna, Drake, Lady Gaga a ďalší.

Päťdesiatročná interpretka uvedie do predaja aj tričko a mikinu z pôvodného merchu k albumu. Ukážky niektorých piesní zo štúdiovky predvedie v šou The Voice, kde pôsobí ako koučka. Epizódu uvedie televízia NBC v utorok 26. novembra.

Gwen Renée Stefani pôsobí od roku 1986 v skupine No Doubt. S formáciou vydala nahrávky No Doubt (1992), The Beacon Street Collection (1995), Tragic Kingdom (1995), Return Of Saturn (2000), Rock Steady (2001) a Push And Shove (2012).

Na konte má okrem menovaného aj ďalšie sólové albumy The Sweet Escape (2006), This Is What The Truth Feels Like (2016) a You Make It Feel Like Christmas (2017). Ako herečka sa predstavila napríklad v životopisnej dráme Letec (2004).