Gyömbér mal po zápase s Walesom na hlave štyri stehy, okomentoval aj prísnu červenú kartu

Absencia Denisa Vavra na pozícii stopéra bola snáď najviac diskutovanou témou pred štvrtkovým kvalifikačným stretnutím proti Walesu o postup na ME 2020.

Tréner Pavel Hapal mal tri alternatívy koho priradiť k Milanovi Škriniarovi a napokon sa rozhodol pre 27-ročného Norberta Gyömbéra. Ten svojim výkonom nesklamal a v niekoľkých prípadoch prekazil črtajúcu sa šancu ostrovného súpera.

Po zápase však priznal, že pred úvodným výkopom bol trošku nervózny. „V reprezentácii som nastúpil po dlhej dobe. Bol som nervózny asi ako pred každým zápasom. Myslím si, že je to dobré, pretože vás to núti byť pripravený a ostražitý. Nikdy nie som so sebou úplne spokojný. To, čo si myslia ľudia, je ich vec a ja to neovplyvním. Dôležité je, ako hodnotí môj výkon tréner alebo moji spoluhráči,“ vyjadril sa v priestoroch mixzóny trnavskej City arény obranca druholigového talianskeho klubu Perugia Calcio.

Prísne vylúčenie

Rodák z Revúcej si pripísal na konto 21. štart v najcennejšom drese. V 88. minúte však putoval predčasne pod sprchy, keď mu hlavný rozhodca Carlos Del Cerro zo Španielska ukázal druhú žltú kartu. Stalo sa tak po faule na Kieffera Moora, no podľa Gyömbéra bolo jeho vylúčenie prísne.

„Myslím si, že s útočníkom súpera sme zvádzali takéto súboje po celý zápas. V prvom polčase som päť alebo šesťkrát dostal zásah lakťom, ale rozhodca to netrestal. Naopak, za moje dva fauly dal žlté karty – nič sa s tým už nedá robiť,“ skonštatoval slovenský obranca.

Proti Chorvátom na doraz

Pred viac než 18-tisícovou diváckou kulisou Slovensko remizovalo s Walesom 1:1 a zostalo v hre o postup na budúcoročný európsky šampionát.

Podľa Gyömbéra, ktorého hlavu po zápase „zdobia“ štyri stehy, však mali slovenskí reprezentanti na viac. „V prvom polčase sme mali veľa vyložených šancí, ktoré sme nepremenili. Naopak, inkasovali sme dosť lacný gól. Remíza sa nám máli, ale musíme ju zobrať,“ uviedol.

Bývalý hráč AS Rím dostal vôbec prvú červenú kartu v reprezentačnom drese, a tak bude chýbať v nasledujúcom kvalifikačnom dueli na pôde Chorvátska (16. novembra). Podľa jeho slov nebude Slovákom chýbať v zápase nasadenie a túžba zvíťaziť.

„Proti Chorvátom pôjdu všetci hráči na doraz, budú sa snažiť doniesť tri body a následne ich potvrdiť doma s Azerbajdžanom,“ dodal Gyömbér.