Hádzanári Tatrana Prešov siahali v SEHA League na body, s obhajcom titulu prehrali o jeden gól

PREŠOV 9. septembra (WebNoviny.sk) – Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli vo svojom prvom domácom vystúpení v 8. ročníku nadnárodnej „SEHA /South East Handball Association/ Gazprom League“. V nedeľňajšom šlágri 3. kola podľahli v Tatran handball aréne macedónskemu obhajcovi prvenstva RK Vardar Skopje tesne 26:27 (10:13).

Prešov v úvode nepustil svojho súpera do vedenia. V 14. min Vučko zvýšil na 8:5 a ten istý hráč upravil o päť minút neskôr na 10:7, ale to bolo v podaní Tatrana v I. polčase všetko. Vo zvyšnom čase do prestávky už neskóroval. Naopak, šesťkrát inkasoval a do druhého dejstva išiel s trojgólovým mankom.

Gólové suchoty domácich prerušil po takmer štvrťhodine L. Urban, keď v 34. min znížil na 11:15. Vardar odskočil na 16:11, ale Tatranu sa podarilo päťgólové manko skresať, v 50. min Číp skorigoval na 21:23. Tento český krídelník sa v 57. min postaral o vyrovnanie na 25:25, ale hostia mali aj potom o gól navrch. V úplnom závere mohol vyrovnať L. Urban, ale zoči-voči brankárovi súpera nepridal svoj desiaty gól v zápase.

Zverenci trénera Slavka Golužu majú po troch vystúpeniach bilanciu jedna výhra – dve prehry (obe jednogólové) a v tabuľke sú so ziskom 3 bodov na 5. mieste. Úradujúceho slovenského šampióna čaká v SEHA League najbližšie stretnutie v utorok 18. septembra, keď sa predstaví na palubovke bieloruského Meškova Brest.