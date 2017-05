Hádzanári Tatrana Prešov obhájili titul a tešia sa zo zisku double

PREŠOV/POVAŽSKÁ BYSTRICA 24. mája (WebNoviny.sk) – Hádzanári Tatrana Prešov sa naďalej môžu pýšiť titulom slovenského šampióna.

Zverenci trénera Rastislava Trtíka zvíťazili v stredajšom treťom stretnutí finále play-off extraligy mužov 2016/2017 nad hráčmi HKM Šaľa 34:25 (16:13). Obhajobu lanského prvenstva opäť ukončili v najkratšom čase, keď sériu o majstra vyhrali 3:0 na zápasy.

Trtík s piatym “prešovským” titulom

Prešovčania využili v domácom prostredí svojej Tatran handball arény hneď prvý majstrovský mečbal a svoju pätnástu finálovú účasť za sebou premenili na trinásty titul v ére samostatnej SR (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017). Do ich celkového počtu šestnástich prvenstiev patria aj tri z federálnych čias (1969, 1971 a 1993).

Šarišania na ceste k jedenástemu triumfu bez prerušenia zvládli z 28 extraligových duelov v dlhodobej časti víťazne 26, remizovať s nimi dokázali len Topoľčanci a zdolali ich iba Považania. V play-off pridali ďalších šesť víťazstiev. Kouč Tatrana Rastislav Trtík získal svoj piaty “prešovský” majstrovský titul, košický rodák si v období 2008 – 2011 a v roku 2016 tiež vybojoval na domácej scéne všetky trofeje (extraliga i SP).

Šaľa hrala svoje prvé finále

Hráči Tatrana sa tešia zo zisku “double”, keďže okrem trofeje slovenských šampiónov si v ročníku 2016/2017 vybojovali prvenstvo v Slovenskom pohári. Okrem toho sa obsadili v základnej C-skupine Ligy majstrov 4. priečku a v nadnárodnej SEHA League skončili až na predposlednom 9. stupienku.

Šaľania nepremenili hneď premiérovú finálovú účasť na historický titul. Napriek tomu dosiahli vďaka vicemajstrovskej pozícii vo svojej tretej extraligovej sezóne najväčší klubový úspech, keď po 5. mieste pri premiére získali vlani bronz.

Dôležité víťazstvo v sérii o 3. miesto dosiahli hádzanári HK Agro Topoľčany, ktorí zdolali hráčov MŠK Považská Bystrica 28:25 (13:12) a vďaka prvému tohtosezónnemu triumfu na Považí sa ujali vedenia 2:1 na zápasy.

Už najbližšiu sobotu 27. mája si Topoľčanci, ktorí vyrovnanie stredajšie stretnutie naklonili na svoju stranu v druhom polčase (definitívne od 52. do 55. min, keď z 22:21 odskočili na 26:22), môžu pred svojimi fanúšikmi vybojovať bronzové medaily.

HÁDZANÁ – EXTRALIGA MUŽOV

o 3. miesto

tretí zápas (hrá sa na tri víťazstvá)

MŠK Považská Bystrica – HK Agro Topoľčany 25:28 (12:13) – stav série 1:2

Najviac gólov: Chudoba 9/4, Vallo 5, Pupík 4 – Hlinka 7, Žilinčík 4, Klačanský 4/2, Kučer, Cigáň a J. Briatka po 3

Pok. hody: 4/4 – 3/2, vylúčení: 4 – 6, ČK: 50. Ivanov (Topoľčany) za 3 vylúčenia, rozhodovali: Budzák a Záhradník, 550 divákov

Finále

tretí zápas (hralo sa na 3 víťazstvá)

Tatran Prešov – HKM Šaľa 34:25 (16:13) – konečný výsledok série 3:0

* Prešov sa stal majstrom SR 2016/2017

Zostavy a góly:

Tatran: Bražnyk, Čupryna – Rábek 6/2, M. Šárpataky 1, Hrstka 8, Ľ. Šárpataky 1, L. Urban, Pekár 1, Číp 3, Peskov 7, Vučko, Jankovič 4, Páleš 3, Carapkin

HKM: Repáň, Žernovič 1, Fabián – Meľnyk, Guzy 4/2, Michniewicz 2/2, Krokavec 1, T. Mažár 5, Szapu, Polakovič 4/1, P. Krok, Janíček 1, F. Šulc ml. 6/3, Maguška, Dudáš 1

Pok. hody: 3/2 – 9/8, vylúčení: 2 – 2, rozhodovali: B. Mandák a M. Rudinský, 1 758 divákov

I. polčas

Vyrovnaná prvá desaťminútovka, v ktorej domáci išli stále do vedenia, ale hostia vždy odpovedali vyrovnávajúcim gólom. To platilo až do 12. min, keď hosťujúci Janíček upravil na 5:5. Potom sa Tatran prvýkrát odpútal vďaka zákrokom Čuprynu a štvorgólovej šnúre – 9:5 v 16. min.

Šaľania na začiatku 21. min znížili zásluhou Guzyho premeneného pokutového hodu na 10:12. Prešovčania opäť unikli na rozdiel štyroch presných zásahov (15:11), hráči HKM vzápätí dvakrát skorigovali (13:15) a aj na prestávku mohli ísť len s dvojgólovým mankom, ale P. Krok pri kontre neuspel v záverečných sekundách zoči-voči Čuprynovi.

II. polčas

Šaľa sa po zmene strán trikrát dotiahla na dva góly, ale obhajca prvenstva jej viac nedovolil. Naopak, Rábek skóroval v 42. min na 22:17, čo bol dovtedy najvýraznejší rozdiel. Tatran potom už kontroloval vývoj. Jeho nezvratnú cestu za tretím finálovým víťazstvom nezastavil ani oddychový čas trénera HKM Kolesára.

Po ňom Šarišania zvýšili vedenie na 27:18 v 48. min a už ovládli dianie. Dvojciferného náskoku sa dočkali v 52. min, keď sa presadil najlepší strelec duelu Hrstka. Na palubovku sa postupne dostali na oboch stranách aj hráči z lavičky, ale na hladkom víťazstve Tatrana sa už nič nezmenilo (34:25).

Hlasy:

Rastislav Trtík (tréner Prešov): “Som rád, že sme úlohu favorita splnili bez problémov. Teší ma, že sme do hry mohli zapojiť všetkých hráčov. Niektorí z mojich zverencov ukázali v tejto sezóne veľký výkonnostný vzostup, príkladom je brankár Čupryna, ktorý je našou veľkou oporou a medzi troma žrďami doslova čaruje.”

Ján Kolesár (tréner Šale): “Škoda, že sme to dnes nedotiahli až do konca a viac nepotrápili domácich. Prvé dva duely vo finále nám vyšli, Prešov sa v nich musel o víťazstvá pobiť. V treťom finálovom súboji sme pozahadzovali šance, hra nám už tak nešla a Tatran dosť skoro získal kontrolu nad jeho vývojom. Aj napriek tomu som však spokojný so sériou o titul. Pre nás je úspechom už účasť v boji o zlato, pre Šaľu to znamená historický úspech.”

Radovan Pekár (kapitán Prešova, 11-násobný majster s Tatranom): “Každý titul si vážim, ten posledný má vždy takú zvláštnu príchuť. Je to dobrý pocit byť opäť majstrom. Máme za sebou náročnú sezónu. Som rád, že sa už skončila. Teraz si chceme vychutnať tieto radostné chvíle, osláviť titul a oddýchnuť si.”

Oliver Rábek (spojka Prešova): “Radosť zo zlata je vždy veľká. Teší ma, že sme nezaváhali a séria sa už nenaťahovala. Konečne prišiel ten vytúžený rozhodujúci posledný zápas sezóny, ktorý sme úspešne zvládli a je to za nami.”

František Šulc (spojka Šale): “Škoda dnešnej vysokej prehry o deväť gólov. Trochu nám už dochádzali sily a v závere tréner chcel, aby si vo finále zahrali aj mladší spoluhráči. Prešov zvíťazil zaslúžene. My sme získali 2. miesto, čo bolo naše maximum. Dva zápasy sme Tatran hrýzli, do 55. min boli vyrovnané a až v závere ich dokázali Prešovčania zlomiť vo svoj prospech. Ja som s finálovou sériou spokojný. Bola to pre nás veľmi náročná sezóne, v ktorej sme hrali aj vo Vyzývacom pohári a dostali sa do štvrťfinále. Hoci nemáme veľmi široký káder, tak sme to zvládli.”