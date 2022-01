Hádzanárky Dunajskej Stredy si vo februári zahrajú štvrťfinále EP žien, svoje súperky spoznajú už skôr

Hádzanárky Dunajskej Stredy sa dostali už medzi najlepšie okteto tímov v Európskom pohári žien v sezóne 2021/2022.

Medzi osmičku klubov tretej najvýznamnejšej súťaže v hierarchii Európskej hádzanárskej federácie (EHF) sa počas uplynulého víkendu prebojovali v domácom prostredí, keď v sobotu švédskemu Kristianstadu podľahli 21:23, no v nedeľňajšej odvete rovnaké súperky zdolali hladko 33:21 (17:12).

Od úvodu kráčali za úspešným výsledkom

„Do druhého zápasu sme vstúpili dynamickejšie a odhodlanejšie. Od úvodu sme kráčali za úspešným výsledkom. Naša obrana v porovnaní so sobotou fungovala omnoho lepšie a už v 17. minúte sme mali päťgólový náskok. Robili sme síce aj dosť chýb, ale súperky neboli až také koncentrované a aj my sme chyby švédskeho tímu premieňali na naše góly. V úvode druhej časti sme sa opäť museli trochu ‚zahriať‘, potom už sme zvyšovali náskok. Rozdiel dvanástich gólov je ako ďalší sen, dievčatá v závere hrali s radosťou a na hracej ploche realizovali všetky naše predstavy. Sme veľmi radi, že sme postúpili. Po prvom zápase by totiž len málokomu napadlo, že v odvete obstojíme. Bojovali sme však ako skutočný tím. Som spokojný s výkonom všetkých dievčat a družstvu gratulujem,“ zhodnotil na oficiálnom webe klubu Viktor Debre, kouč HC DAC Dunajská Streda.

Meno súperiek budú vedieť v utorok

Dunajskostredčanky sa meno súperiek dozvedia v utorok predpoludním. Žreb sa uskutoční v sídle EHF vo Viedni a slovenskému tímu môže priradiť rivalky zo Španielska, Faerských ostrovov, Islandu, Srbska alebo Ukrajiny. Španielsko má vo štvrťfinále EP žien až trojnásobné zastúpenie, zostávajúcich päť krajín po jednom klube.

Prvé zápasy štvrťfinále sa uskutočnia počas druhého februárového víkendu 12. alebo 13. februára, odvety prídu na rad o týždeň neskôr.