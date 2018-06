Hahahahahahahaha, historická hanba, debakel, zgustli si médiá na vypadnutí Nemecka z MS vo futbale

KAZAŇ 27. júna (WebNoviny.sk) – Ohlasy médií na predčasný koniec úradujúcich majstrov sveta Nemcov na XXI. MS vo futbale v Rusku po prehre s Kórejskou republikou (0:2):

Bild (Nem.): „Čierna mora! Viac sme si nezaslúžili… Je toto koniec Jogiho? Prvýkrát nebude v noci spať.“

Kicker (Nem.): „Historický debakel je dokonaný. Po tomto fiasku sa nesmie nikto zbaviť zodpovednosti. Ani Löw.“

Sport 1 (Nem.): „Namiesto piateho titulu máme historickú hanbu. Výkon proti Kórejskej republike je výsledkom naše nezáživnej hry na celom turnaji.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Nemecký pád. Zázrak proti Švédsku pokračoval do ponurej reality a prehry 0:2 so Kórejčanmi. Majster sveta abdikoval zo svojich pozícií. Prvý koniec v skupinovej fáze v histórii.“

Sport Express (Rus.): „Za takýmto Nemeckom nám nebude smutno.“

Daily Mail (V. Brit.): „Auf Wiedersehen! Nemysliteľné sa stalo skutočnosťou. Nemecko, aktuálny majster sveta, dokonalé turnajové mužstvo, nepostúpilo zo skupiny svetového šampionátu. Neschopnosť zdolať Kórejskú republiku v kombinácii s víťazstvom Švédska nad Mexikom spôsobili, že hráči Joachima Löwa nepreskočili hneď prvú prekážku. Nemci sa po 80 rokoch lúčia so šampionátom už po prvom kole. Mexičania a Švédi si po záverečnom hvizde vzájomného zápasu padli okolo ramien a internet zaplavili vtipy na účet majstrov sveta.“

Marca (Šp.): „Historický knokaut pre majstra sveta! Katastrofálne Nemecko.“

Olé (Arg.): „Eliminovaní! Nemecká éra, ktorá sa začala v roku 2006, je preč.“

Fox Sports (Braz.): „Hahahahahahahaha….“

The Telegraph (V. Brit.): „Nemci postúpili zo skupiny na majstrovstvách sveta 16-krát za sebou, ale tentokrát končia predčasne po prehre s Južnou Kóreou v nadstavenom čase. O osude Nemcov rozhodol Kim Jong-gwon a soľ do ich rán nasypala hviezda Tottenhamu Hotspur Son Heung-min strelou do prázdnej bránky.“

L’Equipe (Fr.): „Majstri v pasci. Kataklyzma v Rusku. Zdolaní Kórejskou republikou sa svetoví šampióni lúčia s majstrovstvami sveta. Navyše, v skupine skončili na poslednom mieste.“

France Football (Fr.): „Najväčšou prehrou Nemecka je Timo Werner. Tri zápasy, trikrát v základe, žiadny gól. Jeho debut na veľkom podujatí bol veľké zlyhanie.“

Le Monde (Fr.): „Nemecko ponížené Kórejskou republikou. Obhajcovia titulu prvýkrát od roku 1938 končia už v prvom kole.“

