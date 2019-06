Hamiltona penalizovali a VC Rakúska odštartuje až z piateho miesta, pole position si vyjazdil Leclerc

Kvalifikácia pred nedeľňajšími pretekmi Veľkej ceny Rakúska seriálu formuly 1 mala zaujímavú dohru. Z prvého miesta vyštartuje druhýkrát v kariére Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý vytvoril na Red Bull Ringu nový traťový rekord.

Najrýchlejšie kolo absolvoval v čase 1:03,003 min a o 259 tisíc sekundy zdolal druhého Brita Lewisa Hamiltona na Mercedese.

Líder priebežného hodnotenia šampionátu však po dodatočnej penalizácii klesol na piate miesto. Jury potrestala úradujúceho svetového šampióna za incident v prvej časti kvalifikácie, keď Hamilton nedovolene bránil v prejazde Fínovi Kimimu Räikkönenovi na monoposte Alfa Romeo.

Šťastný Leclerc

Na druhú štartovú pozíciu sa vďaka tomu posunul obhajca vlaňajšieho rakúskeho prvenstva Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí bude Fín Valtteri Bottas na Mercedese a štvrtý Brit Lando Norris vo farbách McLarenu.

„Som veľmi šťastný, že sme tento týždeň konkurencieschopní. V nedeľňajších pretekoch bude podstatný štart, pretože po prvej zákrute nasleduje dlhá rovinka, na ktorej zvykneme byť dobrí. Je potrebné, aby som si udržal prvé miesto v úvodných troch zákrutách. To bude podstatné,“ uviedol pre web formula1.com šťastný Leclerc.

Vettel až deviaty

Napriek kvalifikačnému víťazstvu talentovaného mladíka nemohla vo Ferrari vládnuť úplná spokojnosť. Tretí muž priebežného poradia šampionátu Nemec Sebastian Vettel ani len nevyštartoval do tretej časti kvalifikácie pre problémy s motorom a obsadil desiatu priečku.

Po viacerých zmenách na štartovom rošte však začne preteky na deviatej pozícii. „Je to frustrujúce, ale nie je to nikoho chyba, pretože to, čo sa stane vo vnútri auta, nedokážeme ovplyvniť. Musíme prísť na to, čo sa presne stalo a uistiť sa, že sa to už nezopakuje,“ povedal štvornásobný majster sveta.