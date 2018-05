Hamšíkov Neapol triumfoval nad Crotone, Škriniar pomohol Interu otočiť zápas s Laziom Rím

RÍM 20. mája (WebNoviny.sk) – Crotone sa stalo tretím zostupujúcim tímom z talianskej najvyššej futbalovej súťaže Serie A. Pred nedeľňajším posledným 38. kolom bolo v ohrození viacero družstiev, Crotone však malo najhoršiu pozíciu.

Hráči osemnásteho mužstva tabuľky napokon podľahli futbalistom SSC Neapol so slovenským reprezentantom Markom Hamšíkom v zostave 1:2. Tridsaťročný stredopoliar nastúpil v 75. min.

Inter Miláno s Milanom Škriniarom v zostave triumfoval v Ríme nad tamojším Laziom tesne 3:2. Domáci viedli 1:0 i 2:1, no Inter dvoma zásahmi v záverečnej 15-minútovke otočil stav vo svoj prospech. Lazio prišlo v 79. min o vylúčeného stredopoliara Senada Luliča, V samotnom závere dostal červenú kartu za nešportové správanie i iný futbalista rímskeho tímu Patric Gabarrón, hoci ani nebol na ihrisku. Škriniar odohral celý zápas.

Futbalisti AC Miláno sa s ročníkom 2017/2018 rozlúčili jednoznačným triumfom na domácom San Sire nad Fiorentinou 5:1. Hostia pritom otvorili skóre stretnutia, v 20. min sa presadil Giovanni Simeone.

Už o tri minúty však vyrovnal Hakan Calhanoglu, za „rossoneri“ sa neskôr trafil dvakrát Patrick Cutrone a po jednom góle pridali Nikola Kalinič a Giacomo Bonaventura. Za „fialky“ odchytal prvý polčas Marco Sportiello, po prestávke ho nahradil poľský gólman Bartlomiej Dragowski.

Serie A – záverečné 38. kolo

nedeľa:

FC Janov – FC Turín 1:2 (0:1)

Góly: 80. Pandev – 30. Iago Falque, 58. Baselli, ČK: 83. Ansaldi (Turín) po druhej ŽK

AC Miláno – Fiorentina 5:1 (2:1)

Góly: 42. a 59. Cutrone, 23. Calhanoglu, 49. Kalinič, 76. Bonaventura – 20. G. Simeone

Cagliari – Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

Gól: 87. Ceppitelli

Chievo Verona – Benevento 1:0 (0:0)

Gól: 50. Inglese

Neapol – Crotone 2:1 (2:0)

Góly: 23. Milik, 32. Callejón – 90. Tumminello

Marek Hamšík (Neapol) nastúpil v 75. min

SPAL Ferrara – Sampdoria Janov 3:1 (1:0)

Góly: 4. a 52. Antenucci (prvý z pok. kopu), 50. Grassi – 66. Kownacki, ČK: 33. Caprari (Sampdoria) po druhej ŽK

Udinese Calcio – Bologna 1:0 (1:0)

Gól: 30. Fofana

Lazio Rím – Inter Miláno 2:3 (2:1)

Góly: 9. Perišič (vlastný), 41. F. Anderson – 29. D’Ambrosio, 78. Icardi (z pok. kopu), 81. Vecino, ČK: 79. Lulič po 2. ŽK, 90.+ Patric Gabarrón (obaja Lazio)

Milan Škriniar (Inter Miláno) odohral celé stretnutie

Sassuolo – AS Rím 0:1 (0:1)

Gól: 45.+ Pegolo (vlastný)

Tabuľka Serie A:

1. Juventus Turín 38 30 5 3 86:24 95 – majstrovský titul

2. Neapol 38 28 7 3 77:29 91

3. AS Rím 38 23 8 7 61:28 77

4. Lazio Rím 38 21 9 8 89:49 72

5. Inter Miláno 38 20 12 6 66:30 72

6. AC Miláno 38 18 10 10 56:42 64

7. Atalanta Bergamo 38 16 12 10 57:39 60

8. Fiorentina 38 16 9 13 54:46 57

9. FC Turín 38 13 15 10 54:46 54

10. Sampdoria Janov 38 16 6 16 56:60 54

11. Sassuolo 38 11 10 17 29:59 43

12. FC Janov 38 11 8 19 33:43 41

13. Udine 38 12 4 22 48:63 40

14. Chievo Verona 38 10 10 18 36:59 40

15. Bologna 38 11 6 21 40:52 39

16. Cagliari 38 11 6 21 33:61 39

17. SPAL Ferrara 38 8 14 16 39:59 38

18. Crotone 38 9 8 21 40:66 35 – zostup do II. ligy

19. Hellas Verona 38 7 4 27 30:78 25 – zostup do II. ligy

20. Benevento 38 6 3 29 33:84 21 – zostup do II. ligy