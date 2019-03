Hapal očakáva vo Walese fyzicky náročný duel v rámci kvalifikácie ME 2020

CARDIFF 23. marca (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal na sobotňajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že na jeho zverencov čaká v nedeľu v Cardiffe proti domácim Walesanom mimoriadne náročný duel v rámci E-skupiny kvalifikácie ME 2020.

„Wales je v domácom prostredí nebezpečný, behavý a agresívny – toto nás tu čaká,“ uviedol 49-ročný rodák z Kroměříža.

Dudov výkon zanechal dobrú stopu

Niekdajšieho trénera slovenskej „dvadsaťjednotky“ či pražskej Sparty potešil zdravotný stav jeho zverencov.

„Po zdravotnej stránke sme absolútne pripravení, nemáme žiadny problém. Máme kopec variantov, ktoré by sme mohli použiť. Máme dokonca aj alternatívu, že nezačneme v rovnakom zložení ako proti Maďarsku. Myslíme aj na možnosť s Michalom Ďurišom a Pavlom Šafrankom na hrote. Zvažujeme všetky varianty, ale výkon Ondreja Dudu proti Maďarom zanechal dobrú stopu a jeho zvažujeme najviac,“ prezradil Hapal.

Bude to fyzicky náročnejšie

Slovensko nastúpi vo waleskej metropole na modernom Cardiff City Stadium s kapacitou vyše 33-tisíc divákov. Úvodný výkop je na programe o 15.00 h SEČ. Pre waleské mužstvo to bude premiérový zápas v kvalifikačnom cykle, slovenská „ekipa“ už má za sebou štvrtkový víťazný duel s Maďarskom (2:0).

„Pre nás môže hrať rolu momentálne psychické rozpoloženie, keďže sme s Maďarmi vyhrali. Wales hral v stredu prípravný zápas a niektorých hráčov šetril, čiže pre nás to bude fyzicky náročnejšie,“ uvedomuje si Hapal.

Hapal má na Cardiff krásne spomienky

V kvalifikácii o postup na MS 1994 v USA, poslednej spoločnej z pohľadu bývalého Československa, nastúpil proti Walesu v Cardiffe aj súčasný kouč slovenského tímu.

„Krásne spomienky, ale už je to dejepis. Na ihrisko už teraz nemôžem vybehnúť. Vtedy sme tu remizovali 2:2. Každý bodový zisk v nedeľu by bol pozitívny, ale, samozrejme, chceme vyhrať,“ skonštatoval s úsmevom Hapal.

Sústredíme sa iba na zápas

Slováci sa už v minulosti predstavili v súťažnom zápase vo waleskej metropole. V kvalifikácii ME 2008 triumfovali 7. októbra 2006 na Millennium Stadium nad domácim tímom vysoko 5:1.

V tej istej kvalifikácii Walesania vyhrali v Trnave 5:2 a úspešnejší boli aj na európskom šampionáte vo Francúzsku, kde v základnej B-skupine zvíťazili v Bordeaux 2:1.

„Už odvtedy prešiel dosť dlhý čas, v oboch mužstvách sa toho veľa pomenilo. Nemyslíme na duel z ME 2016. Sústredíme sa iba na zápas, ktorý nás čaká. Chceme ho zvládnuť čo najlepšie,“ povedal kapitán slovenského tímu Marek Hamšík.

Nesmú sa súpera zľaknúť

Podľa hráča čínskeho klubu Ta-lien I-fang bude dôležité vyrovnať sa Walesanom v nasadení a fyzickej hre. „Súper je po fyzickej stránke nesmierne silný. Hlavne doma sa vie vyburcovať k dobrému výkonu. Nesmieme sa ho zľaknúť, musíme sa mu vyrovnať v rýchlosti a agresivite. Potom môžeme dosiahnuť pozitívny výsledok,“ myslí si 31-ročný Banskobystričan.

Hamšík priznal, že po štvrtkovom triumfe nad Maďarmi (2:0) pri vstupe do kvalifikačného cyklu vládne v slovenskej družine priaznivá atmosféra. „Nálada v tíme je dobrá, víťazstvo nad Maďarskom nás ´nakoplo´. Treba to však preniesť na ihrisko aj vo Walese. Už sa tešíme na nedeľňajší duel,“ doplnila slovenská „sedemnástka“ a pristavila sa aj pri neúčasti waleského „špílmachra“ Aarona Ramseyho, ktorého do duelu nepustí zranenie: „Pre nás je to dobrá správa, keďže Ramsey je veľká hviezda Walesu. V ich tíme je však plno kvalitných hráčov z anglických súťaží a myslím si, že ho budú vedieť nahradiť.“