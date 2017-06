Hapal: To, čo predviedli Nemci a Taliani, to je veľká hanba futbalu (video)

KRAKOV / TYCHY 25. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal sa vyjadril k zápasu medzi Nemeckom a Talianskom, ktorý rozhodol o tom, že slovenskí sokolíci si nezahrajú v semifinále majstrovstiev Európy do 21 rokov.

Hapalom lomcovali emócie, chvel sa mu hlas a takmer sa rozplakal. “Samozrejme, som neuveriteľne sklamaný, ako všetci. Myslím si, že aj vy ste určite sklamaní. Mám len jednu myšlienku a tú poviem teraz na začiatok, pretože som toho plný: s veľkým rešpektom voči Španielom a Angličanom sa pre mňa tieto majstrovstvá Európy končia, pretože sa na to nebudem pozerať. To, čo predviedli Nemci a Taliani, to je jedna veľká hanba futbalu na takomto šampionáte. Ak sa Angličania a Španieli dostanú do finále, rád si to pozriem, no inak už sa na tento futbal pozerať nebudem,” povedal pred zástupcami médií v Lubline.