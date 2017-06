ME vo futbale do 21 rokov: Slováci si semifinále nezahrajú, najlepší z druhých miest sú Nemci

KRAKOV / TYCHY 24. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov neprenikli do semifinále na ME 2017 tejto vekovej kategórie v Poľsku. Definitívu dali sobotňajšie výsledky v C-skupine: Česi v Tychách podľahli Dánom 2:4, Nemci v súbežne hranom stretnutí v Krakove prehrali 0:1 s Talianmi. Práve Nemci napokon doplnili vo vyraďovacej časti troch víťazov základných skupín (Anglicko, Španielsko, Taliansko) ako najlepší tím z druhých miest.

Na druhých priečkach v základných skupinách sa umiestnili Slováci (A-skupina), Portugalčania (B-skupina) a Nemci (C-skupina). Všetky tri tímy majú identický počet bodov (6), o postupujúcom teda rozhodlo druhé kritérium – rozdiel strelených a inkasovaných gólov. Portugalčania so skóre 7:5 boli z hry von už v piatok, Nemci so skóre 5:1 o jeden zásah prekonali Slovákov (6:3).

V utorkovom semifinále si Nemci zmerajú sily s Angličanmi a Taliani nastúpia proti Španielom. Duely sa uskutočnia v Krakove a Tychách. Prvé semifinále je na programe o 18.00 h, druhé o 21.00 h. Presný program potvrdia organizátori neskôr.

ME vo futbale do 21 rokov:

Konečná tabuľka A-skupiny:

1. Anglicko 3 2 1 0 5:1 7 – postup do semifinále

2. Slovensko 3 2 0 1 6:3 6

3. Švédsko 3 0 2 1 2:5 2

4. Poľsko 3 0 1 2 3:7 1

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Španielsko 3 3 0 0 9:1 9 – postup do semifinále

2. Portugalsko 3 2 0 1 7:5 6

3. Srbsko 3 0 1 2 2:5 1

4. Macedónsko 3 0 1 2 4:11 1

Konečná tabuľka C-skupiny:

1. Taliansko 3 2 0 1 4:3 6 – postup do semifinále

2. Nemecko 3 2 0 1 5:1 6 – postup do semifinále ako najlepší tím z druhých priečok

3. Dánsko 3 1 0 2 4:7 3

4. Česko 3 1 0 2 5:7 3

Tabuľka tímov z druhých miest:

1. Nemecko 3 2 0 1 5:1 6 – postup do semifinále ako najlepší tím z druhých priečok

2. Slovensko 3 2 0 1 6:3 6

3. Portugalsko 3 2 0 1 7:5 6

SEMIFINÁLE – utorok

zápasy v Tychách a Krakove, o 18.00 a 21.00 h, dejiská a časy pre stretnutia potvrdia neskôr)

Španielsko – Taliansko

Anglicko – Nemecko

FINÁLE – piatok