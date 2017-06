Video: Taliani zdolali Nemcov, obaja postúpili do semifinále ME vo futbale do 21 rokov

TYCHY/KRAKOV 24. júna (WebNoviny.sk) – K Anglicku a Španielsku sa v sobotu pridali do semifinálovej štvorice na futbalových majstrovstvách Európy do 21 rokov po zápasoch v základnej C-skupine aj reprezentanti Talianska a Nemecka.

Rozhodol o tom výsledok ich vzájomného zápasu v Krakove, v ktorom Taliani zdolali Nemcov tesne 1:0 gólom Federica Bernardeschiho z 31. minúty.

Taliansko postúpilo do bojov o medaily ako víťaz C-skupiny, Nemecko sa prebojovalo ďalej so statusom najúspešnejšieho tímu na druhých miestach. Slovákom tak ostali oči pre plač, pretože so 6 bodmi z A-skupiny živili nádej na semifinálovú účasť.

V konečnom účtovaní mali horšie skóre ako Nemecko. V druhom sobotňajšom stretnutí “céčka” Dáni v Tychách zdolali Čechov 4:2 a pripísali si na šampionáte prvé víťazstvo. Dva góly dánskeho mužstva strelil Kenneth Zohore.

ME vo futbale do 21 rokov

C-skupina:

TYCHY

Česko – Dánsko 2:4 (1:2)

Góly: 27. Schick, 54. Chorý – 35. a 73. Zohore, 23. Andersen, 90.+ Ingvartsen, rozhodoval: Madden (Škót.)

KRAKOV

Taliansko – Nemecko 1:0 (1:0)

Gól: 31. Bernardeschi, rozhodoval: Vinčič (Slovin.)

Konečná tabuľka C-skupiny:

1. Taliansko 3 2 0 1 4:3 6 – postup do semifinále

2. Nemecko 3 2 0 1 5:1 6 – postup do semifinále ako najlepší tím z druhých priečok

3. Dánsko 3 1 0 2 4:7 3

4. Česko 3 1 0 2 5:7 3