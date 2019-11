Harabin v parlamente? Podľa politológov celkom reálne

Od rozhodnutia Štefana Harabina ísť do volieb samostatne ubehlo už takmer týždeň. Na takýto krok sa rozhodol pravdepodobne po úvahách, že takto bude môcť v parlamente hrať vlastnú hru a nebude od nikoho závislý. Predpoklad to dosiahnuť je celkom reálny.

Divadlo, ktoré predviedol počas rokovania s Mariánom Kotlebom ukázalo to čo webnoviny.sk ešte pred stretnutím písali, že osobná ješitnosť dvoch predsedov môže celú hru pokaziť. Poznajúc Harabina a jeho potreby vládnuť, aj podmienky pre kandidátku budú neprimerané.

Harabin nevie byť dvojkou

Potvrdil to aj politický analytik Ján Baránek. „ Dvaja kohúti na jednom piesku by sa nezniesli. Harabin nevie byť dvojkou a Kotleba doterajšiu prácu s voličmi by ťažko pustil niekomu inému,“ uviedol pre webnoviny.sk.

Podľa Baránka Harabín sa do parlamentu dostane. Nemôže však počítať s počtom hlasov z prezidentských volieb. Vtedy ich dostal viac ako 300 tisíc ale od voličov viacerých strán. Teraz bude súperiť predovšetkým s Kotlebom. Baránek nevylúčil, že môže osloviť aj časť voličov SNS, KDH, Sme rodina a Oľano.

Vlasť bude brať aj voličov Smer-u

Vývoj rokovaní o spolupráci medzi ĽSNS a stranou Vlasť predpokladal aj politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava Pavol Baboš. Podľa neho obe strany lákajú odlišný typ voličov a preto keď pôjdu samostatne môžu získať viac. Dodal, že Harabin má veľkú šancu dostať sa do parlamentu. Najviac hlasov môže pritiahnuť od Kotlebu, nerozhodných ale aj od strany Smer-SD.