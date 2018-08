Haváriu niektorých mostov na Slovensku nie je možné vylúčiť, tvrdí prezident stavebnej komory

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Na Slovensku nie je možné vylúčiť haváriu niektorých mostov aj s prípadnými obeťami alebo majetkovými škodami. Tvrdí to prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer s tým, že ide hlavne o mosty v neuspokojivom technicko-stavebnom stave na piatom až siedmom stupni, teda v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave.

„K havárii zvyčajne prichádza zo súbehu dvoch a viac veličín, preto nie je možné vylúčiť, že sa nám zrúti most aj pri nižšom stupni ohrozenia,“ informoval Pauer agentúru SITA.

Včasná diagnostika

Ako uviedol, všetko je to o včasnej a kvalitnej diagnostike, priebežnej údržbe a oprave, včasnej a kvalitnej periodickej generálke mosta a vôbec stavieb, kvalitného projektu a tiež dostatku pridelených peňazí.

„Problém na našich starších mostoch zohráva faktor, že boli projektované pred tridsiatimi a viac rokmi (aj šesťdesiatimi) za diametrálne odlišných technických noriem, technických predpisov a realizačných možností a hlavne pri menších záťažových požiadavkách a predpokladoch ako sú dnes,“ upozornil Pauer.

Kontroly technického stavu mostov sa podľa prezidenta stavebnej komory zatiaľ zväčša vykonávajú v požadovanej kvalite a rozsahu, ale sú prípady, keď je kontrola povrchná a nie vždy vtedy, keď si to tieto stavby vyžadujú.

„Veľký problém v tejto činnosti je, že nám rapídne ubúdajú stavební odborníci s praxou a noví nestíhajú kapacitne a vedomostne nahradiť ani len prirodzenú generačnú výmenu odborníkov. Včasnú diagnostiku technického stavu mostov a vôbec stavieb považujeme za najdôležitejšiu činnosť prevencie a bezpečnosti stavieb na Slovensku,“ poznamenal Pauer s tým, že výrazným problémom je prideľovanie finančných prostriedkov na prevenciu, údržbu a opravy.

Vedľajšia koľaj záujmu politikov

Údržba mostov, ciest a vôbec verejných stavieb sa podľa experta zhruba od roku 1993 dostala na vedľajšiu koľaj záujmu politikov a technický stav viacerých stavieb je zlý až zúfalý. Problémy sa riešia až na poslednú chvíľu, keď na nebezpečnom moste znížia frekvenciu pohybu, zaťaženie a rýchlosť vozidiel.

„Výnimočne most aj uzatvoria, ako napríklad v Komárne. To však neznamená, že riziko kolapsu zažehnali, problém len oddialili. V prípade závažného poškodenia a súbehu nepriaznivých vplyvov sa havária mostu aj nad štvrtý stupeň ohrozenia môže udiať kedykoľvek bez varovania,“ priblížil Pauer. To sa podľa neho nedá vylúčiť, pretože je to vždy súbeh viacerých negatívne pôsobiacich faktorov, najmenej dvoch – porucha časti konštrukcie a vonkajší spúšťač kolízie.

Dlhodobo zanedbaná údržba, opravy a rekonštrukcia mostov zostáva veľkým problémom. Pauer uviedol ako príklad železničný most v Šali s jeho vyosením, ako aj cestný most v tom istom meste s vážnymi problémami podpier, či Univerzitný most v Nitre, alebo peší most v Bratislave nad križovatkou ulíc Pražská, Štefánikova a Šancova.

Časovaná bomba

„Ich oprava sa neustále pod rôznymi zámienkami a dôvodmi odďaľuje, teda zanedbáva. Technický stav problematických mostov sa zhoršuje a konečná oprava a jej rozsah sa výrazne zväčšuje a zdražuje. Rozhodujúci činitelia sú zrejme prioritne zahľadení do svojich politických problémov a do nekonečnej dlhodobej výstavby mimoriadne drahých diaľnic a iných drahých investícií, ako na údržbu a opravu mostov a ostatných verejných stavieb,“ uviedol Pauer.

Cestné komunikácie podľa prezidenta stavebnej komory preťažuje nákladná doprava, hoci železničná doprava je na prepravu nákladov niekoľkonásobne efektívnejšia. Mosty so zanedbanou údržbou a opravou považuje za časovanú bombu.

„Tie zatiaľ malé bomby nám už pomaly aj vybuchujú v podobe mostov v kritickom a havarijnom stave. V podstate máme asi tisíc dvesto mostov s horiacou zápalnou šnúrou a otázkou len je, kedy a čo spustí ich kolaps. K ním sa pomaly, ale isto približujú ďalšie, ktoré na svoju údržbu ešte čakajú,“ upozorňuje Pauer.