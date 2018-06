HC Slovan Bratislava odohrá zápasy KHL aj vo Viedni, nová sezóna sa začne 1. septembra

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Pred necelým mesiacom vedenie nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) prezentovalo plán odohrať niekoľko zápasov základnej časti sezóny 2018/2019 vo Viedni a Zürichu, v druhej polovici júna táto snaha naberá reálne kontúry.

Ako referuje rakúsky portál puckfans.at, bratislavský HC Slovan by mal absolvovať dve stretnutia proti fínskemu Jokeritu Helsinki práve v rakúskej metropole, hrať by sa malo 26. a 28. októbra 2018. Stretnutia by mal hostiť Zimný štadión Alberta Schutza s kapacitou 7022 miest, známy aj ako Erste Bank Arena.

Najnovšie správy hovoria aj o tom, že niekoľko súbojov KHL by mohol hostiť aj estónsky Tallinn. Konečný rozpis zápasov by mal byť známy v polovici júla.

Základná časť novej sezóny KHL sa začne 1. septembra 2018, dovedna 25 tímov rozdelených do dvoch konferencií a štyroch divízií odohrá po 62 zápasov. Základná časť vyvrcholí 22. februára 2019. Play-off sa začne o tri dni neskôr a skončí sa najneskôr 25. apríla 2019.