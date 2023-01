Heger nerozumie premenlivosti názorov Sulíka a poslancom za SaS cez Facebook adresoval výzvu

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) adresoval poslancom za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) cez facebook výzvu, aby podporili novú 76-ku. Pôvodne sa chcel SaS-károm prihovoriť osobne a predsedu liberálov Richarda Sulíka požiadal o možnosť vystúpiť na zasadnutí ich poslaneckého klubu.

Kamikadze jazda

Sulík s tým podľa Hegera v nedeľu súhlasil, no v pondelok ho požiadal, aby nechodil. „Nerozumiem tejto premenlivosti názorov Richarda Sulíka. Pod jeho dirigentskou taktovkou padli tri demokratické vlády. To, čo vidím teraz, žiaľ, je kamikadze jazda s celou SaS aj touto krajinou,“ komentoval Heger. Podotkol, že niektorí poslanci za SaS mu už avizovali, že sa podpore novej 76-ky nebránia.

Poverený premiér apeloval na poslancov za SaS, aby podporili novú väčšinu v parlamente, a tým aj dokončenie rozbehnutých reforiem. „Koncom roka sme spoločne schválili rozpočet pomoci ľuďom. Ťažká práca sa týmto ale neskončila. Peniaze je potrebné dostať k ľuďom – nie vybraným, ako tomu bývalo zvykom, pomoc potrebujú všetci,“ napísal Heger.

Družina, ktorá kradla

Dodal, že v pláne obnovy sa v súčasnosti prechádza z reformnej fázy do investičnej, zároveň sa začal proces výstavby dvoch nových nemocníc a významné investície idú aj do rekonštrukcie tých existujúcich. Investuje sa do školstva, vedy a inovácií, do železníc či cyklotrás.

Podľa svojich slov si nevie a ani nechce predstaviť, že dnes by o týchto investíciách mala rozhodovať družina okolo Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). „Tá družina, o ktorej dnes desiatky ľudí vypovedajú, ako kradli. Chcem veriť, že tohto scenára si bol vedomý aj Richard Sulík, preto za mnou hneď deň po vyslovení nedôvery prišiel s ponukou novej 76-ky,“ podčiarkol Heger.