Heger označil Putinov útok za barbarský čin a predpokladá, že agresia vyženie z Ukrajiny mnoho ľudí (video)

aktualizované 24. februára, 12:00

Dá sa predpokladať, že ruská agresia vyženie z Ukrajiny mnoho jej obyvateľov, Ozbrojené sily SR a Polícia SR budú preto zabezpečovať kontrolovaný prechod cez hranice. Premié Eduard Heger (OĽaNO) to vo štvrtok uviedol na tlačovej konferencii.

„Všade na svete je ozbrojený konflikt spojený s utrpením a pohybom tých, ktorí pred ním utekajú. Dá sa takmer s istotou predpokladať, že ruská agresia vyženie z krajiny aj mnohé Ukrajinky a Ukrajincov. Majme, prosím, pre nich súcit a pochopenie,“ konštatoval Heger.

Nepodliehajme dezinformáciám

Tí, ktorí podľa neho utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. Slovenská republika bude princípy ľudskosti a solidarity zodpovedne plniť.

„Presne tak, ako ich plnili iní, keď naši rodičia či prarodičia utekali pred vojnou a inváziou v našej krajine. Chcem vás zároveň uistiť, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie. Zachovajme si, prosím, v tejto ťažkej situácii pokoj a chladnú hlavu. Nenechajme sa vyprovokovať. Nepodliehajme dezinformáciám a zomknime sa. Pre našu bezpečnosť a pre zabezpečenie mieru na Ukrajine a v Európe,“ uviedol Heger.

Premiér vyzval každého politického činiteľa, „aby pochopil vážnosť situácie a zdržal sa akéhokoľvek politikárčenia v tomto mometne. Táto situácia je bezprecedentná. Novodobé Slovensko takúto situáciu nezažilo. Prosím, nehazardujme s touto situáciou, majme k tomu plnú vážnosť. Majme v nej jedinú prioritou, a to bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, Európskej únie a, samozrejme, aj Ukrajiny. Majme na mysli, prosím, ľudskosť a ochranu ľudského života,“ dodal premiér.

Heger už skôr v statuse na sociálnej sieti uviedol, že Rusko začalo vojnu na Ukrajine a zaútočilo na slabšieho, ktorého jediným previnením je, že chcel žiť mierumilovne podľa svojich predstáv ako ostatné zvrchované národy.

Podľa premiéra je to zo strany Ruska neospravedlniteľný barbarský čin, hrubé porušenie medzinárodného práva. „Znova nám pred očami ožil ruský imperializmus v jeho agresívnej, militantnej podobe. Vláda Slovenskej republiky so všetkou rozhodnosťou odsudzuje konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. Všetky obete, ktoré táto vojna prinesie, budú jeho obeťami a bude za to niesť zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti,“ vyhlásil Heger.

Premiér v statuse avizoval, že vláda SR stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude a bude v súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únie pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruským agresorom a zasadzovať sa za zastavenie bojov. „Nastolenie mieru je absolútnou prioritou. Dnes však vieme, že je ho možné dosiahnuť len tým, že demokratické štáty budú mať voči diktatúram a despotom vojenskú prevahu a ich odvetné kroky za agresiu budú mať silný moment odstrašenia,“ povedal.