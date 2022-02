Kríza na Ukrajine: Zelenskyj povolá niektorých vojakov v zálohe, Trump chváli Putina (online)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že povolá do stavu pohotovosti niektorých vojakov v zálohe. Poznamenal však, že v súvislosti s hrozbami Ruska nenariaďuje úplnú mobilizáciu.

Šéf Bieleho domu Joe Biden vyhlásil, že USA uvalia sankcie na Rusko. Sankcie budú podľa neho zamerané na tamojších oligarchov i ruský štátny dlh.

„To znamená, že sme ruskú vládu odstrihli od západného financovania. Nemôžu už získavať peniaze od Západu a nemôžu obchodovať so svojím novým dlhom ani na našich, ani na európskych trhoch,“ povedal Biden. Dodal, že ruským predstaviteľom a ich rodinám znemožnia využívať bankové pôžičky.

Americký prezident tiež poznamenal, že USA presúvajú sily na ochranu spojencov NATO v Baltskom mori. Washington zároveň oznámil, že stretnutie ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v Ženeve s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom koncom tohto týždňa sa neuskutoční. Podľa Blinkena to po ruských krokoch voči Ukrajine nedáva zmysel.

10:20 Slovensko zatiaľ na svojej východnej hranici neeviduje nárast počtu migrantov . Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že situácia sa ale môže veľmi rýchlo zhoršiť „Prijímame preto patričné opatrenia. V prípade potreby vedia byť slovenské jednotky vojakov nasadené na východnej hranici veľmi rýchlo,“ dodal Naď.

10:09 Slovensko zváži možnosti posilnenia vojenskej prítomnosti NATO na území SR . Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer počas stretnutia s estónskym veľvyslancom Toomasom Kukkom, v nadväznosti na minulotýždňové rokovanie ministrov obrany NATO v Bruseli o posilnení vojenskej prítomnosti Aliancie na východnom krídle.

Putin sa v pondelok rozhodol uznať nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny a poslal tam ruské vojská, aby plnili údajnú „mierovú“ operáciu.

„Keď som to videl v televízii, povedal som si: ‚To je geniálne‘. Putin tam príde a zachová mier. Bude to najsilnejšia mierová sila. Niečo také by sme potrebovali na našej južnej hranici,“ povedal 75-ročný Trump a dodal: „Putin je veľmi šikovný človek. Poznám ho veľmi dobre.“

Trump neskôr poznamenal, že keby bol vo funkcii prezidenta USA, Moskva by sa v súvislosti s Ukrajinou takto nesprávala. Svojho nástupcu Joea Bidena pritom označil za človeka, ktorý „nemá poňatia o tom, čo robí“.

Trumpove slová sa však v Bielom dome nestretli s pochopením. „Snažíme sa nenechať si radiť od niekoho, kto chváli prezidenta Putina a jeho vojenskú stratégiu, kto vyjadril otvorenosť k zrušeniu sankcií voči Rusku v súvislosti s anexiou Krymu, alebo kto povedal lídrom G7, že Krym je súčasťou Ruska,“ skonštatovala hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.