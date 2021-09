Heger riešil s pracovnou skupinou zatýkanie policajtov i stíhanie novinárov, výsledky očakáva v najbližších dňoch (video)

aktualizované 20. septembra 15:17

Členovia Pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát na pondelkovom prvom stretnutí riešili tému zatýkania policajtov, ktorí pomáhali v boji proti organizovanému zločinu.

Ako na tlačovej konferencii ozrejmil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO), reč bola aj o paragrafe 363 Trestného poriadku či o trestnom stíhaní novinárov Denníka N Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského.

Vojna medzi prokuratúrami

„Vláda si plne uvedomuje a rešpektuje procesnú samostatnosť orgánov činných v trestnom konaní. Ak sa však ukáže, že pre zvýšenie kvality spravodlivosti je potrebné urobiť systémové zmeny, tak vláda je odhodlaná ich urýchlene uskutočniť,“ povedal Heger v súvislosti so vznikom skupiny, ktorej úlohou je podľa neho identifikovať, zanalyzovať a nahrnúť riešenia na obnovenie dôvery v štát.

Na pondelkovom rokovaní sa rozprávali aj o „vojne“ medzi generálnou a špeciálnou prokuratúrou. „Bavili sme sa aj o kompetenciách generálnej prokuratúry a Úradu špeciálnej prokuratúry práve cez optiku súčasného vývoja situácie. Ako by sme vedeli týmto situáciám predchádzať,“ skonštatoval Heger.

Rozhodnutie Žilinku rešpektuje

Premiér sa vyjadroval k tomu, že Generálna prokuratúra SR zakázala prítomnosť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica v pracovnej skupine. Ako vysvetlil, v piatok oslovil jednotlivé inštitúcie, aby nominovali svojich členov do skupiny.

„Pre mňa bolo dôležité, aby v tejto skupine boli aj zástupcovia Úradu špeciálnej prokuratúry. Preto som oslovil špeciálnu prokuratúru a vyžiadal som si zástupcu. Dostal som odpoveď, že to bude pán Lipšic. S touto informáciou som pracoval ešte dnes doobeda,“ pokračoval. Generálny prokurátor Maroš Žilinka poslal pracovnej skupine list, v ktorom vysvetlil, že on rozhoduje o tom, koho do skupiny nominuje.

Heger dodal, že rozhodnutie Žilinku rešpektuje, avšak podľa premiéra došlo k nedorozumeniu. „Pre mňa je dôležité, aby sme tam mali dostatočné reprezentatívne zastúpenie, či už prokuratúry alebo ministerstiev, pretože hľadáme najkvalitnejšie riešenie,“ doplnil.

Debata bola konštruktívna

Debata pracovnej skupiny bola podľa Hegera konštruktívna a napredovala rýchlo. „Prvé návrhy konkrétnych riešení, ktoré treba potom rozpracovať do legislatívnej podoby, by mali byť v priebehu najbližších dní,“ uzavrel predseda vlády.

Vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť návrhy zmien vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov, oznámil premiér 16. septembra po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.

Vlnu politických reakcií vyvolalo zadržanie štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry policajnou inšpekciou. Tá zadržala aj vlastného dočasného šéfa. Obvinení sú zo zneužitia právomoci vereného činiteľa a marenia spravodlivosti.