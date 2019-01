Heger sa chce šéfa vojenských „tajných“ pýtať, či vedel o kontakte Aleny Zs. a smeráka Glváča

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentného kontrolného výboru pre činnosť Vojenského spravodajstva Eduard Heger (OĽaNO) sa chce na najbližšom zasadnutí výboru pýtať riaditeľa VS, či niečo vie o komunikácii podpredsedu parlamentu Martina Glváča a obvinenej Aleny Zs.

Týka sa to bezpečnosti Slovenska

Ako v utorok ďalej povedal pre médiá, celá vec je taká závažná, že sa týka bezpečnosti Slovenska. Chce preto zistiť, či Glváčove tvrdenia, že kontakt z Alenou Zs. nahlásil kompetentným orgánom sú pravdivé „alebo to bola len zástierka“.

„Týka sa to vrcholového politika,“ dodal Heger s tým, že Glváč by sa do vysvetlenia veci nemal zúčastňovať na zasadnutí výboru pre činnosti VS, keďže ten sa oboznamuje s dôvernými až tajnými dokumentami.

Podpredseda parlamentu a člen Predsedníctva Smeru-SD Martin Glváč kontaktoval príslušné orgány hneď po tom, ako sa na neho obrátila Alena Zs., obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Glváč sa chce vyjadriť

Na pondelkovej tlačovej besede po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit to povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

Dodal, že Glváč chce v najbližších dňoch získať povolenie od príslušných orgánov, aby sa mohol verejne a detailne vyjadriť ku komunikácii s Alenou Zs. Premiér pripomenul, že Glváča požiadali, „keďže ide o otvorený spis, prebiehajúce vyšetrovanie, aby sa k tejto veci nevyjadroval“.