Heger sa ohradil sa voči tvrdeniu, že preferuje septembrový termín volieb preto, aby stihli zatvoriť Fica

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa ohradil voči medializovaným informáciám, že preferuje septembrový termín predčasných volieb, aby stihli zatvoriť Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Moc dobrého tu po nich nezostalo

„Nie je to pravda. Nikdy som to nepovedal,“ napísal dnes Heger na sociálnej sieti. Dodal, že o Ficovi a Pellegrinim si môže myslieť všeličo, no nikdy sa im verejne ani neverejne nevyhrážal.

„Faktom je, že po ich pôsobení v politike tu moc dobrého nezostalo. Mali luxus viesť krajinu v dobrých časoch a prijať reformy, ktoré by našu krajinu posúvali dopredu a pripravili ju na ťažké časy a krízy. Neurobili to,“ uviedol Heger a dodal, že o tom, že okrádali štát, hovoria ich vlastní ľudia, ktorí sa na týchto zločinoch sami podieľali.

Termín volieb je výsledkom dohody

Zdôraznil, že predpokladaný septembrový termín volieb je výsledkom politickej dohody a nateraz sa javí ako jediný možný na získanie potrebných 90 hlasov v parlamente. Rešpektovať však bude akýkoľvek výsledok hlasovania v Národnej rade SR, a to aj s rizikom, že predčasné voľby môžu priniesť triumf Fica a Pellegriniho, ako sa to udialo aj po páde vlády v roku 2011.

„Moja vláda však stratila dôveru, a preto sú dnes predčasné voľby už jediným východiskom. Do kampane pôjdem s čistým svedomím a nádejou, že demokratické sily budú schopné presvedčiť a mobilizovať voličov k voľbám,“ dodal Heger.