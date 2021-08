Heger si ako premiér musí pýtať od Matoviča povolenie, podľa politológa by koalícii prospelo zbaviť sa Mikulca

Pre koalíciu by bolo výhodnejšie, keby sa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) „zbavila“ a miesto obsadila človekom bez minulosti v silových zložkách. Myslí si to politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý to uviedol pre agentúru SITA.

Dôvodom je podľa neho fakt, že konflikt v rámci silových zložiek sa zdá byť neudržateľný a minister vnútra bezmocný.

Polícia si navyše podľa neho nevie dať rady ani s vulgárnymi protestujúcimi. Politológ tiež poukázal na to, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) by mohol viac udrieť po stole a trvať na podpore pre Mikulca.

Nespokojné je hnutie Sme rodina