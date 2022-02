Heger: Ukrajina každým dňom bojov dokazuje, že patrí do európskeho spoločenstva hodnôt a demokracie

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) prisľúbil Ukrajine podporu pri vstupe do Európskej únie (EÚ). Slovensko sa podľa jeho slov bude zasadzovať aj o integráciu Ukrajiny do štruktúr EÚ a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ukrajina podľa Hegera každým dňom bojov dokazuje, že patrí do európskeho spoločenstva hodnôt a demokracie. Napísal to vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Večer som zavolal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, aby som ho povzbudil informáciou o ďalšej vládou schválenej pomoci pre jeho krajinu. Vyjadril som mu obdiv za jeho veľké odhodlanie a vnútornú silu udržať Ukrajinu nezávislú a v slobodnom svete. Hoci dostal od niekoľkých krajín ponuku na exil, on ostáva so svojim národom. Spýtal som sa ho, čím vie Slovensko ešte pomôcť. Ukrajinským vojakom začína dochádzať munícia, a preto som na zajtra okamžite zvolal vládu, aby sme mohli čím skôr na žiadosť reagovať,“ uvádza Heger.

Heger prezidenta Ukrajiny ubezpečil, že o ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnou, sa Slovensko postará a poskytne im útočisko. Rovnako mu spomenul aj vlnu solidarity, akú Slováci prejavili voči prichádzajúcim. Predstavitelia hovorili aj o tom, že Slovensko je pripravené podporiť najtvrdšiu sankciu voči Rusku, a to odpojenie od systému SWIFT.