Heger verí, že Chorvátsko nebude blokovať vstup Švédska a Fínska do NATO

Eduard Heger (OĽaNO) verí, že chorvátska vláda a chorvátsky prezident nájdu spoločnú reč a nebudú blokovať vstup Švédska a Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Premiér to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti. Apeluje na to, že Chorváti by si mali spomenúť na svoj vstup do Európskej únie (EÚ), s ktorým súhlasilo aj Švédsko a Fínsko.

„Slovensko sa vtedy veľmi angažovalo v prospech Chorvátov, s ktorými máme veľmi blízke vzťahy a také musia aj naďalej zostať. Švédsko a Fínsko sú veľmi vítanými kandidátmi na členstvo v aliancii,“ doplnil premiér. Zdôraznil, že vzhľadom na zemepisnú polohu, ekonomickú silu a dlhú demokratickú tradíciu sa vstupom Švédska a Fínska výrazne posilní európska bezpečnosť, a tým aj bezpečnosť Chorvátska.