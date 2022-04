Ukrajinci potrebujú vedieť, že v tom nie sú sami. Macko zhodnotil Hegerovu cestu do Kyjeva

Keď predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) zistil, že urobil chybu a nezúčastnil sa na ceste premiérov Poľska, Česka a Slovinska do Kyjeva. Aktuálne tak logicky využil príležitosť a pridal sa k ceste predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej na Ukrajinu.

Čo Heger Ukrajine ponúkne, je tajné

Chce ubezpečiť ukrajinské vedenie a prezidenta Volodymyra Zelenského, že má zo strany Slovenska podporu. Pre agentúru SITA to povedal generál vo výslužbe Pavel Macko s tým, že návšteva je dôležitá a je dobré, že náš premiér ide na Ukrajinu. Premiér Heger by mal so šéfkou EK odcestovať do Kyjeva vo štvrtok večer.

„Asi sa budú baviť aj o konkrétnej spolupráci medzi našimi krajinami. Predsa len je to iné, ako si odovzdávať odkazy cez telefóny alebo videohovory. Môže tam byť otázka možnosti opravy ukrajinskej techniky u nás a ďalšej vojenskej, technickej a humanitárnej pomoci. Ale ten obsah z pochopiteľných dôvodov úrad vlády nezverejňuje,“ uviedol generál Macko.

Nechcel špekulovať, čo konkrétne premiér ponúkne Ukrajine vo vojenskej a nevojenskej oblasti. Macko predpokladá, že Heger má nejaký mandát od vlády, ktorý je v utajovanom režime.

Ukrajinci potrebujú morálnu podporu

„Nehľadal by som za tým niečo veľké. Nevie ponúknuť nič výrazné mimo rámec EÚ, ktorá má ďaleko silnejšie nástroje,“ mienil generál. Ako ďalej poznamenal, keď sa pri nedávnej návšteve rozprával s ukrajinskými poslankyňami, ktoré sa stretli aj s premiérom a prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ich odkaz bol jasný v tom, že pre nich sú takéto návštevy dôležité.

„Ide o to, že potrebujú morálnu podporu a že svet stoji pri nich. Na konci sú aj tak vyjednávacie štáby odborníkov, ktorí akúkoľvek dohodu s hmatateľným výstupom musia dať do právnej formy a štandardných postupov,“ poznamenal.

Macko si myslí, že návšteva Ukrajiny zaznie vo svete primerane. „Tá návšteva je už v situácii, keď je Kyjev relatívne bezpečný a ruské vojská sa z tejto oblasti stiahli. To neznamená, že nemôžu pôsobiť raketovými útokmi na celé územie Ukrajiny. To sa aj deje,“ uviedol.

Za dôležité považuje, ako je to aj pri pomoci utečencom, aby bola pomoc sústavná bez ohľadu na to, kedy sa konflikt na Ukrajine skončí.

Rekonštrukcia Ukrajiny

Myslí si, že Ukrajina možno zostane na istej časti územia okupovaná, ale zatiaľ nevidí nič také, že by Rusko malo Ukrajinu zlomiť. To znamená, že bude potrebovať dlhodobú asistenciu a pomoc.

„Koniec-koncov by to mohlo byť výhodné z dlhodobého hľadiska pre všetkých, lebo povojnová rekonštrukcia bude znamenať veľké úsilie a príležitosti. Tieto návštevy majú smerovať aj k tomuto. Je to už aj o vyjasňovaní si pohľadov, ako by mali veci v budúcnosti fungovať. Preto je dôležité, že tam ide šéfka EK, náš premiér a chodia tam aj iní premiéri,“ doplnil.

Spôsob prepravy do Kyjeva nie je nateraz známy. Podľa Macka je to na uvážení bezpečnostných zložiek, ako vyhodnotia situáciu.

„Nevieme, v akom stave je kyjevské letisko. Či je v takom, že môže bezpečne prijať návštevu premiéra a predsedníčky EK. Viem si predstaviť, že letecky sa presunú na nejaké miesto vo vnútrozemí, ktoré je relatívne bezpečné a odtiaľ budú pokračovať po zemi,“ pripustil.

Rusi o návšteve vedia

Macko je presvedčený, že aj vlak premiérov pri nedávnej návšteve bol Rusom notifikovaný ako diplomatická návšteva. „Predsa len nie sú vo vojne s ostatnými a Rusi si musia dávať pozor, aby zbytočne nespôsobili nejakú pre nich diplomaticky neudržateľnú situáciu,“ uzavrel generál Macko.

Predseda vlády Heger sa minulý mesiac rozhodol necestovať na Ukrajinu spolu s ďalšími tromi premiérmi na základe odporúčania bezpečnostných zložiek.

Neskôr priznal, že ak by ponuku na cestu dostal opätovne, viac by ju prehodnotil. Premiéri Poľska Mateusz Morawiecki, Česka Petr Fiala a Slovinska Janez Janša išli vlakom do Kyjeva na stretnutie s prezidentom Zelenským, aby Ukrajinu podporili počas ruskej vojenskej agresie.