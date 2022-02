Herrmannová na olympiáde ovládla vytrvalostné preteky žien, sestry Fialkové skončili až v piatej desiatke

Olympijskou šampiónkou vo vytrvalostných pretekoch biatlonistiek na 15 km sa na ZOH 2022 v Pekingu stala Denise Herrmannová. Tridsaťtriročná Nemka v pondelok na strelnici zaváhala z 20 výstrelov len raz a keďže po bežeckej stránke patrila medzi najlepšie, teší sa z premiérového olympijského zlata.

Herrmannová v konečnom účtovaní o 9,4 sekundy zdolala Francúzku Anais Chevalierovú-Bouchetovú, ktorá tiež spravila len jednu chybu v streľbe a získala striebro. Bronz si vyjazdila Nórka Marte Olsbuová-Röiselandová, ktorá si pripísala dva chybné výstrely, no výborným behom to dotiahla až na stupeň víťazov (+15,3 s.).

Zakaždým iná víťazka

Aj po pondelku platí, že vytrvalostné preteky žien mali pod piatimi zakaždým inú víťazku. Spomedzi predchádzajúcich zlatých medailistiek v tejto disciplíne štartovala na ZOH 2022 iba obhajkyňa z Pjongčangu 2018 Švédka Hanna Öbergová, ktorá s troma chybami na strelnici skončila šestnásta. V čínskej metropole chýbali ďalšie dve medailistky spred štyroch rokov – Slovenka Anastasia Kuzminová aj Nemka Laura Dahlmaierová už ukončili kariéru.

Nedarilo sa slovenským sestrám Fialkovým. Staršia Paulína bola na prvej položke stopercentná, na druhej však minula dva terče, na tretej jeden a na štvrtej tiež jeden. „Štyri chyby sú veľa, pretože podmienky boli omnoho lepšie ako v sobotu. Boli to ako normálne preteky Svetového pohára a tam sa so štyrmi chybami súťažiť nedá. Druhá stojka ma veľmi mrzí, ostatné boli celkom OK. Celkovo sa tu na trati necítim dobre, ale fakt to bolo lepšie ako počas víkendu. Verím, že sa ešte rozhýbem a budem mať šancu, ktorú budem môcť využiť,“ povedala P. Fialková do mikrofónu RTVS.

Pekné biatlonové preteky

Jej mladšia sestra Ivona minula spolu šesť terčíkov, až štyri na druhej streľbe. „Ťažko povedať, čo sa tam stalo. Mrzí ma to, pretože dnes (7. februára pozn. redakcie) som sa na trati cítila dobre. Nedarí sa mi teraz zladiť všetky biatlonové komponenty. V šprinte sa pokúsim o lepší výsledok. Dnes tu bolo dobré v porovnaní s predchádzajúcimi súťažami. Boli to pekné biatlonové preteky, aj v mojom podaní to bol dobrý biatlon až na jednu streleckú položku,“ poznamenala I. Fialková. Jej sestra Paulína napokon obsadila 42. priečku s mankom 4:58,0 min. na víťazku, Ivonu odsunula na 46. pozíciu (+5:41,5).

Ďalšia dvojica menej skúsených reprezentantiek SR skončila až za sesterským tandemom. Henrieta Horvátová si pripísala tri chybné výstrely a so stratou 8:03,4 min. na Herrmannovú ju klasifikovali na 68. pozícii, Veronika Machyniaková minula päťkrát a obsadila 83. priečku (+11:09,0 min.). Na trať sa vydalo spolu 87 pretekárok a absolvovalo ju 86 z nich. Biatlonistky budú na ZOH 2022 v akcii opäť v piatok 11. februára, keď sa uskutočnia rýchlostné preteky na 7,5 km.