Hlas-SD je podľa politológa ľudskejšou tvárou Smeru, za rastom preferencií vidí dve veci

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) dokázala na seba naviazať nerozhodnutých voličov i voličov Smeru – sociálna demokracia (Smer-SD). Myslí si to politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov.

Z nateraz posledného prieskumu preferencií, ktorý pre Hospodárske noviny urobila agentúra Ako vyplýva, že ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, zvíťazila by v nich práve strana expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 18,8 percenta. Podľa politológa to môže byť spôsobené tým, že patria medzi menej konfliktné strany a tiež osobou samotného Pellegriniho.

Hlas stúpa, Smer bude stagnovať

Mesežnikov Hlas -SD pomenoval ako „ľudskejšiu tvár Smeru”, ktorú reprezentuje Peter Pellegrini.

„Ľuďom sa páči, že sú menej konfliktní ako Smer. Pellegrini je populárny politik. Preferencie Smeru klesajú a práve Hlas mu berie časť voličov,” povedal pre agentúru SITA.

Naopak, doplnil, že Smer-SD bude skôr stagnovať. „Už asi nemajú šancu, aby ešte vyskočili. Pravdepodobne túto šancu stratili,” myslí si politológ.

Podľa neho majú nevýhodu v tom, že sú v opozícii a ľudia sa väčšinou prikláňajú k väčšiemu a silnejšiemu subjektu. Smer-SD získal v predmetnom prieskume 8,3 percenta.

Matovič má problémy pre koronavírus

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by skončilo druhé so ziskom 15,3 percenta. Za poklesom preferencií vidí Mesežnikov viacero faktorov. Tvrdí, že ich podpora vo februárových parlamentných voľbách bola výsledkom mobilizácie. Ľudia si o OĽaNO mysleli, že dokáže poraziť Smer-SD, hnutie bolo silné v témach boja proti korupcii.

„Teraz sa voliči OĽaNO z februára vrátili k svojim pôvodným stranám,” domnieva sa Mesežnikov. Pokles preferencií môže byť aj reakciou na pôsobenie hnutia vo vláde.

„Prevažne to je spojené s Igorom Matovičom ako lídrom OĽaNO a predsedom vlády, ktorý komunikuje zvláštnym spôsobom. Napriek tomu, že jeho štýl komunikácie vyvolal isté pochybnosti, nezmenil ho. Nepomáha mu ani situácia s koronavírusom. Musí robiť náročné rozhodnutia,” vysvetlil politológ.

Menej konfliktná komunikácia SaS

Za nárastom preferencií strany Sloboda a Solidarita (SaS) vidí Mesežnikov to, že vo vláde sa jej predstavitelia odlišujú väčšou racionalitou a menej konfliktnou komunikáciou.

„Aj keď posledná komunikácia s predsedom vlády Igorom Matovičom z tohto trošku vybočuje,” doplnil.

Podľa neho SaS na seba viaže voličov, ktorým záleží na ekonomike krajiny a najmä udržaniu ekonomiky počas koronakrízy. Tiež sa domnieva, že SaS naviazala časť voličov, ktorí vo februári odovzdali svoj hlas OĽaNO. V prieskume získali liberáli 13,4 percenta.

PS môže ukradnúť voličov Za ľudí

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 6,2 percenta. Naopak, koaličná strana Za ľudí by podľa prieskumu so ziskom 4,2 percenta ostala mimo parlamentu.

„Za ľudí stagnujú. Nič nenasvedčuje tomu, že by mali posilniť. Naopak, Progresívne Slovensko je vo výhodnejšej pozícii,” myslí si Mesežnikov.

Napriek tomu, že podľa neho nemajú identický elektorát, majú časť svojich voličov podobne hodnotovo nastavenú. Ak bude PS posilňovať, strane Za ľudí to nepomôže. „PS môže ukradnúť potenciálnych voličov Za ľudí,” uzatvoril politológ.