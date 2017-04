Hlina používa slovník, ktorý by ste od predsedu kresťanskej strany nečakali

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny) – Predseda KDH Alojz Hlina si prestal klásť servítku pred ústa a na sociálnej sieti začal používať vulgarizmy. Vulgárnym slovníkom sa pustil do Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Podľa neho sa obvinený poslanec strany Stanislav Mizík „posral“. Zároveň ho nazval hňupom a primitívnym zbabelcom. „Včera mali sráči z ĽS NS tlačovku, kde ako zbabelci vyplakávali. Zbabelci, ktorí sú hrdinovia len vo svorke. Komu a ako pomohli tie ich pridrbané reči? … tých sráčov mali ťahať za uši z tých dier, v ktorých sa schovávali a velebili Hitlera dávno predtým, ako sa dostali do parlamentu,“ napísal Hlina na sociálnu sieť.

Hlinov slovník sa však nepáči jeho straníckym kolegom. „Myslím, že používanie takýchto vulgarizmov nie je hodné predsedu KDH. Takýto slovník predsedu KDH určite nášmu hnutiu ani Slovensku nepomôže,“ reagoval na Hlinu bývalý krajský predseda KDH v Trnave a exposlanec NR SR Alojz Přidal. Do Hlinu sa pustil aj bývalý hovorca hnutia Martin Krajčovič. „Alojz Hlina ma akurát na to, aby KDH priviedol do suterénu. Slovne tam už KDH dostal a politicky tam smeruje. Smutne…,“ napísal. Jeden z členov KDH sa za slovník predsedu dokonca ospravedlnil. „Vážení voliči, hlboko sa Vám ako člen KDH ospravedlňujem za nášho predsedu i keď som ho za predsedu nevolil. Ak si nebude vedomý, čo má teraz urobiť, bude našou zodpovednosťou, aby sme to urobili my. Teraz už neviem, či to robí sám od seba, alebo ho niekto tlačí, aby KDH pochoval nadobro. V KDH sme urobili kopec chýb, ale mať vulgárneho predsedu by bolo neodpustiteľné. Verte mi prosím, že ostatným členom je takýto slovník cudzí,“ napísal Marek Matuškovič.

Hlina na kritikov zareagoval opäť na sociálnej sieti. „Po tých pár hodinách môžem povedať, že to zaberá. Mucholapka funguje. Mucholapka na latentných gardistov je funkčná. Samozrejme namietajú vulgarizmy. No v skutočnosti im vadí niečo iné, tie vulgarizmy sú len zámienka ako vyliezť z ulity. Zopár sa ich už “chytilo”. Žiaľ, niekoľko aj od nás z “domu”. Čaká nás ešte jedna veľká téma, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať,“ avizuje Hlina.