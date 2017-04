Komentár: Hlina strieľa slepými nábojmi a nesprávnym smerom

Predseda KDH Alojz Hlina sa mýli, keď si myslí, že jeho hlavným súperom v boji o voliča je Marian Kotleba. Väčšina kresťanov už roky volí Smer. Drvivá väčšina bývalých voličov KDH prešla pred poslednými parlamentnými voľbami k Sieti a konzervatívnej platforme v OĽaNO. Preto Hlina by mal zvážiť, akými zbraňami a proti komu bojuje.

Už pred čosi viac ako rokom KDH zakapalo, teda nedostalo sa do parlamentu preto, lebo vtedajší šéf KDH Ján Figeľ si vybral nesprávneho súpera. Neidentifikoval ho v Smere, ale v katolíckej partii v OĽaNO združenej okolo Richarda Vašečku. Preto na kandidátku aj Figeľ povolal katolíckych aktivistov, ale tí mu chýbajúce hlasy nepriniesli. Voličov oslovila protismerácka rétorika, ktorá bola pred voľbami v sieti i v OĽaNO.

Takže ak Hlina zvolil na sociálnej sieti vulgárny slovník, rešpektujem to. Každý sa môže vyjadrovať, ako chce, alebo ako mu ústa narástli. Netreba si ani namýšľať, že v KDH ide o cudzie slová, ktoré nikdy pred Hlinom neboli v hnutí použité. Boli, len akurát nie verejne. Ale Hlina takýmto slovníkom strateného voliča nezíska. Hlina sa mýli, ak si myslí, že keď bude používať slovník kotlebovcov, osloví voličov, ktorí prešli do Ľudovej strany Naše Slovensko. Práve naopak, môže odradiť a stratiť tú hŕstku kresťanov, najmä katolíkov, ktorí KDH volili pred rokom so zaťatými zubami.

KDH určite šancu na reštart a prípadný návrat do parlamentu má. A to ak sa stane slušnou alternatívou dnešnej vládnej zostavy i opozície. To chce vytrvať v neúnavnom chodení za ľuďmi do regiónov a postupne ich presviedčať o svojej ponuke. Je to beh na dlhú trať, na ktorej sú skratky vylúčené.

Radovan Pavlík, redaktor agentúry SITA