Hnutie OĽaNO spochybnilo hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, dáva podnet na NKÚ

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Hnutie OĽaNO dáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pre hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Informoval o tom na tlačovej konferencii poslanec hnutia a tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Vysoká strata z minulých ročníkov

„Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani hospodárila so ziskom 35 miliónov eur. Tento pozitívny hospodársky výsledok bol však dosiahnutý najmä rekordným hospodárskym rastom, a teda aj rekordnými príjmami od ekonomicky aktívnych poistencov, ako aj dofinancovaním štátu ku koncu roka sumou 100 miliónov eur z navýšenia platieb za poistencov štátu,“ povedal.

Podľa Krajčího sa podarilo zatiaľ len to, že minulý rok sa VšZP nezadlžila. Stále má však 229 miliónov eur stratu z minulých účtovných období. Problémovým je podľa Krajčího aj zriadenie centrálnej poštovej adresy od 3. júla minulého roka.

„Centrálna poštová adresa postupne nabiehala s pobočkami poisťovne tak, aby všetky listové zásielky boli centrálne spracovávané na jednom mieste. Dovtedy klient prišiel na pobočku VšZP, tá jeho materiál spracovala, preskenovala, dala do systému. Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa minulý rok v júli mali byť všetky listové zásielky preposielané do Bratislavy. To, čo sa dovtedy triedilo a skenovalo priamo na pobočkách zamestnancami VšZP, museli teraz triediť externí zamestnanci cez externú firmu,“ povedal Krajčí.

Naše údaje v rukách tretej strany

Ako priblížil, ide o spoločnosť Dokument Logistik, s. r. o., ktorá sídli v Bratislave na Šajbách. Zo spomínanej spoločnosti sa potom pošta mala posielať naspäť do centrálneho poštového miesta.

Krajčí sa pýta, prečo sa používa takýto zložitý systém. „Prečo to, čo iné poisťovne robia na svojich pobočkách svojimi vlastnými zamestnancami, musí Všeobecná zdravotná poisťovňa robiť cez externú spoločnosť. A tým pádom aj všetky naše dokumenty dáva do rúk externej spoločnosti,“ poznamenal.

Spresnil, že takéto spracovanie pošty sa začalo robiť na základe zmluvy, ktorú podpísal ešte bývalý generálny riaditeľ Marcel Forai 14. októbra 2014. „Táto zmluva je na služby spojené so správou centralizovanej poštovej adresy a je na sumu viac ako 9,5 mil. eur s DPH,“ priblížil Krajčí. Dodal tiež, že v zdravotnej poisťovni Dôvera robia elektronizáciu zamestnanci poisťovne, pričom ročné náklady predstavujú 200-tis. až 300-tis. eur.

Zmluvu mohli vypovedať

Poslanec tiež upozornil, že VšZP mohla vypovedať takúto zmluvu. „Výpovedná lehota tejto zmluvy bola 12 mesiacov, teda už dávno mohla byť vypovedaná a nemusela platiť. Čo je však oveľa podstatnejšie, že podľa zmluvy objem činnosti nie je záväzný, a teda pokiaľ by sa Všeobecná zdravotná poisťovňa rozhodla si naďalej skenovať dokumenty sama a prestať využívať služby tohto dodávateľa, všetko by bolo v poriadku,“ podotkol.

Krajčí upozornil aj na plnenie danej zmluvy. „Prirodzene sme očakávali, že fakturácie za skenovanie pošty zo spoločnosti Dokument Logistik začali po júli minulého roka. Mýlili sme sa, fakturácie sa diali, samozrejme, od konca roku 2014, teda krátko po tom, ako bola zmluva podpísaná. Pravidelne v mesačných intervaloch.

Pritom je evidentné, že zamestnanci pobočiek prestávali preberať poštu a skenovať ju až minulý rok. Za obdobie od konca roku 2014 do reálneho spustenia centrálnej poštovej adresy v júli 2017 si Dokument Logistik vyfakturovala sumy v celkovej hodnote viac ako päť miliónov eur,“ informoval Krajčí. Pýta sa preto šéfa poisťovne, za aké služby VšZP platila spomínanej spoločnosti. Podľa informácií hnutia by sa VšZP mala vrátiť k pôvodnému systému.