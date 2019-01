Hokejový rekordér Arne Kroták definitívne ukončil kariéru, predstavil aj plány do budúcnosti

POPRAD 15. januára (WebNoviny.sk) – Rekordér najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Arne Kroták vo veku 46 rokov definitívne ukončil kariéru. Produktívny útočník odohral medzi domácou elitou najviac zápasov (1259) a nazbieral najviac kanadských bodov (1138).

Druhá životná etapa

V historických tabuľkách figuruje na prvom mieste aj v počte strelených gólov (520) a získaných asistencií (618). Niekdajší kanonier Košíc alebo Popradu nastupoval v aktuálnej sezóne za druholigový Kežmarok, ale počas rozbehnutého ročníka sa rozhodol skončiť.

„Neviem vyjadriť, či je vo mne ľútosť, zrejme sa pocity miešajú. Keď som si pred časom v drese Kežmarku zranil koleno, pochopil som, že už to netreba siliť. Nemal som síce v priebehu kariéry vážnejšie zranenia, ale chrbát a niektoré kĺby sú už opotrebované. Rozhodol som sa definitívne skončiť, aj keď moja rodina by bola za to, aby som ešte nejaký čas hral. Začala sa moja druhá životná etapa, ktorú by som rád spojil s hokejom. V budúcnosti chcem trénovať deti, baví ma to,“ vyjadril sa Krotákpre denník Šport.

Popradský odchovanec odohral počas kariéry 28 profesionálnych sezón. Napriek tomu, že na Slovensku dlhodobo vynikal, hokejový život v zahraníčí ho nelákal. Preto iba krátko pôsobil v českom Třinci aj Zlíne a jeden rok strávil v druholigovom francúzskom Nice.

Spestrenie kariéry

„Vnímam to ako atraktívne spestrenie kariéry. V Nice sme mali ľadovú plochu na štvrtom poschodí multifunkčného areálu. Nikdy som však nebol typ, čo by túžil po zahraničí. Dôkazom toho je, že drvivú väčšinu kariéry som strávil v Poprade a potom v Košiciach.“

Arne Kroták patril viac ako dve desaťročia medzi najvýraznejšie postavy domácej súťaže, ale v zbierke mu chýba slovenský titul. Blízko mal k nemu v sezóne 2005/2006, keď „kamzíci“ vo finále podľahli Žiline.

„Taký býva hokej, ťažko to prebolelo, no verím, že v budúcnosti sa o prvý popradský titul pričiním v trénerskej pozícii,“ pokračoval rodák z Třínca, ktorý nemal veľa možností ukázať svoj potenciál v najcennejšom drese. V slovenskej seniorskej reprezentácii odohral len šesť zápasov, strelil v nich dva góly a nikdy sa nepredstavil na vrcholnom podujatí.