Hokejový svet si pripomína veľkú tragédiu, pred šiestimi rokmi zahynul Demitra a jeho spoluhráči

JAROSLAVĽ 7. septembra (WebNoviny.sk) – Vo štvrtok 7. septembra uplynulo šesť rokov od pádu lietadla Jak-42 s hráčmi a realizačným tímom klubu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Lokomotiv Jaroslavľ, do ktorého patril aj kapitán slovenskej reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta 2011 Pavol Demitra (nar. 29. novembra 1974).

Nešťastie, pri ktorom bezprostredne po vzlietnutí stroja z letiska Tunošna zahynulo 43 ľudí, zapríčinil podľa oficiálnych záverov okrem iného chybný postup neskúsených pilotov.

Tragédiu zapríčinili najmenej štyri faktory

Posádkou stanovená vzletová rýchlosť bola podľa neho o 20 kilometrov za hodinu nižšia, ako by bolo potrebné pri danej hmotnosti lietadla a výkone motorov. Jeden z pilotov sa navyše pri ťahu riadiacej páky k sebe zrejme nechtiac zaprel o brzdový pedál, čím lietadlo ešte viac spomalil.

Podľa záverov vyšetrovania nehodu zapríčinili najmenej štyri faktory, a to nedostatočný výcvik pilotov, chýbajúca kontrola pripravenosti posádky na let, zlyhanie pilotov pri vykonávaní štandardných postupov pri štarte a zlá koordinácia medzi členmi posádky. Samotné lietadlo bolo údajne v dobrom technickom stave. Spôsobilý však nebol ani jeden z pilotov, keďže jednému našli v krvi stopy upokojujúceho prostriedku, kým druhému predtým diagnostikovali chorobu sprevádzanú oslabením motoriky. Lietadlo sa zrútilo počas odletu do bieloruského Minska.

Lietadlo spadlo necelý kilometer od letiska

Krátko po štarte bolo údajne počuť dva výbuchy, stroj sa naklonil doľava a začal horieť. Spadol necelý kilometer od letiska. Časť zo stroja skončila na suchu a časť v rieke Volga. Podľa niektorých verzií sa pilot pokúšal núdzovo pristáť na rieke. Spomedzi 45 cestujúcich a členov posádky nehodu prežil len hokejista Alexander Galimov, ktorý však neskôr v nemocnici svojim vážnym zraneniam podľahol, a palubný inžinier Alexander Sizov. Pri tragédii vyhasli životy troch českých hráčov Jana Mareka, Karla Rachůnka a Josefa Vašíčka, na zozname obetí boli aj ďalšie známe hokejové mená – Bielorus Ruslan Salej, Lotyš Karlis Skrastinš či Švéd Stefan Liv.

Charizmatický Pavol Demitra patril dlhé roky medzi opory reprezentácie SR. Odchovanec trenčianskeho hokeja pôsobil od sezóny 1993/1994 v zámorí. V NHL (847 zápasov, 768 bodov) hrával za Ottawu, St. Louis, Los Angeles, Minnesotu a Vancouver. Ročník 2010/2011 absolvoval v tíme KHL Lokomotiv Jaroslavľ.