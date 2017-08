Horskí záchranári hľadali strateného turistu v Tatrách, muža našli v podnapitom stave

POPRAD 16. augusta (WebNoviny.sk) – Horskí záchranári opäť pátrali po turistovi, tentokrát vo Vysokých Tatrách. V utorok vo večerných hodinách ich prostredníctvom tiesňovej linky 18 300 kontaktovali jeho kamaráti, spoločne boli na túre na Chate pod Rysmi.

„Kamaráti odišli z chaty skôr s tým, že ich dobehne. Keďže sa tak nestalo, skúšali sa mu dovolať, no neúspešne. Nenašli ho ani na parkovisku na Štrbskom plese, odkiaľ mali pokračovať autom do miesta ubytovania,“ vysvetlili záchranári. Do pátrania boli zapojení aj policajti z tatranského obvodného oddelenia.

Turistu sa podarilo nájsť aj vďaka popisu niekoľkých ďalších turistov, ktorí videli dezorientovaného na chodníku pod Chatou pod Rysmi a neskôr na asfaltovej ceste z Popradského plesa. Nakoniec ho našli v spodnej časti cesty.

„Bol v podnapitom stave a mal tržné poranenie na tvári,“ uviedla Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke. Po ošetrení ho záchranári HZS transportovali do Starého Smokovca, kde bol odovzdaný privolanej posádke RZP.