Horúci adept na Fortuna ligu je známy, Košice si zrejme nezahrajú

KOŠICE 19. júna (WebNoviny.sk) – Licenčná komisia Slovenského futbalového zväzu (LK SFZ) na svojom pondelkovom zasadnutí odporučila na účasť vo Fortuna lige 2017/2018 klub FC Nitra. LK SFZ totiž od víťaza II. ligy FC VSS Košice nedostala požadovanú dokumentáciu na preverovanie. Referuje o tom portál kosicednes.sk.

Budúcnosť košického tímu je teda nejasná. Košičania prostredníctvom prezidenta FC VSS Blažeja Podoláka v utorok popoludní informovali, že ako klub končia činnosť a okrem absencie A-tímu neprihlásili žiadny zo svojich mládežníckych tímov do súťaží, v ktorých pôsobili v uplynulom ročníku. Napriek vyhláseniu “krachu” košický klub napokon ešte do utorkovej polnoci stihol podať prihlášku do nastávajúcej sezóny Fortuna ligy 2017/2018.

Tajomník LK SFZ Milan Vojtek už počas predchádzajúceho týždňa informoval, že z Košíc nedostali ani jeden požadovaný doklad. Navyše, rezolútne poprel možnosť odkladu schvaľovacieho procesu.