“Mladé levy” po obrate zostali v hre o postup, píšu médiá po prehre Slovenska

KIELCE 19. júna (WebNoviny.sk) – Ohlasy anglických a európskych médií na víťazstvo Anglicka nad Slovenskom (2:1) v pondelkovom zápase ME vo futbale do 21 rokov v poľských Kielciach.

BBC (Angl.): “Anglický obrat a životne dôležité víťazstvo. Tri levy sú na čele A-skupiny so 4 bodmi a zrazu sú v hre o postup do semfinále.”

Daily Mail (Angl.): “Nathan Redmond zavŕšil comeback Angličanov proti Slovákom na ME do 21 rokov a “mladé levy” zostali v hre o postup v Poľsku. Sotva doznel posledný hvizd píšťalky, ticho prerušil osamelý výkrik “yes”. Radosť hlavného trénera Aidyho Boothroyda bola pochopiteľná, keďže boj o návrat do zápasu jeho zverenci v druhom polčase premenili na góly Alfie Mawson a Nathan Redmond a Angličania sú na čele A-skupiny.”

The Telegraph (Angl.): Mladíci Aidyho Boothroyda oživili šance na postup do semifinále. Keď to už vyzeralo, že sa Anglicko trápne vytratí z ďalšieho záverečného turnaja do 21 rokov, druhý polčas priniesol víťazný obrat. Ukázalo sa, že toto mužstvo môže hrať nátlakový futbal. Anglická história na tomto type turnaja je mizerná. Bolo to len druhé víťazstvo od roku 2009. Dôležitejšie je, že tento obrat môže priniesť ešte oveľa viac.”

UEFA: “Angličania sa dostali z náskoku súpera a zdolali Slovákov. Chrien poslal slovenský tím do vedenia excelentnou hlavičkou, ale Alfie Mawson a Nathan Redmond gólmi v prvých 16 minútach druhého polčasu obnovili anglické šance na víťazstvo v A-skupine.”

Przeglad Sportowy (Poľ.): “Angličania lepší ako Slováci! Hráči trénera Pavla Hapala prehrali so skúsenejším súperom. Situácia v ´poľskej´ A-skupine môže byť ešte poriadne zamotaná.”

iDNES.cz (ČR): “Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali svoj druhý zápas na majstrovstvách Európy. Proti Angličanom neudržali polčasové vedenie 1:0 a nakoniec favoritovi podľahli 1:2. Zvereneci Pavla Hapala nenadviazali na úvodné víťazstvo nad Poľskom, anglickí mladíci po bezgólovej remíze so Švédmi prvýkrát bodovali naplno.”