Hosťom Slovenskej filharmónie je tento týždeň americký klavirista Andrew Von Oeyen

V utorok 15. februára sa uskutoční tretí koncert cyklu Klavír a klaviristi. V Malej sále SF sa predstaví americký klavirista ANDREW VON OEYEN, ktorý vystúpi v tomto týždni aj po boku orchestra Slovenská filharmónia – vo štvrtok a piatok 17. a 18. Februára 2022. Koncerty sa začnú o 19.00 h.

ANDREW VON OEYEN získal svetové renomé vďaka svojej elegantnej a pohotovej interpretácii, no i vyváženému pomeru umeleckosti a technickej brilantnosti hry. Postupne sa na pódiách etabloval ako jeden z najúchvatnejších klaviristov svojej generácie.

Od svojho debutu vo veku 16 rokov s Filharmóniou Los Angeles pod vedením Esu-Pekku Salonena zahrnul Andrew von Oeyen do svojho repertoáru široké spektrum skladieb, v ktorých pôsobí ako sólista súboru alebo ako protagonista recitálu. Spolupracoval so svetovými súbormi ako Filadelfský orchester, Orchester Mariinského divadla, Berlínsky symfonický orchester, Nová japonská filharmónia, Symfonický orchester Singapuru i so symfonickými orchestrami San Francisca, Detroitu, Saint Louis, Seattlu, Dallasu, Atlanty, Cincinnati, a ďalšími. V úlohe sólistu-dirigenta uviedol koncertné a orchestrálne diela Haydna, Mozarta, Beethovena, Ravela a Kurta Weilla. Významným míľnikom v jeho kariére bol 4. júl 2009, keď vystúpil v americkom Capitole s orchestrom National Symphony v programe „A Capitol Fourth“, ktorý videli milióny divákov po celom svete.

Andrew Von Oeyen. Foto: Slovenská filharmónia

Andrew von Oeyen v sezóne 2020/2021 absolvoval okrem sólových recitálov v Európe a USA i koncerty s mnohými orchestrami. V júni 2021 nahral tretí album Bach – Beethoven pre Warner Classics, ktorý zaradil Gramophone Magazine do sekcie „Essential New Release“. S vydavateľstvom Warner Classics nadviazal klavirista spoluprácu v júni 2016, následne vyšiel jeho prvý album s dielami pre klavír a orchester Saint-Saëns – Ravel – Gershwin a v roku 2018 druhý album Ravel – Debussy – Bizet, opäť v spolupráci s PFK – Prague Philharmonia a dirigentom Emmanuelom Villaumom.

Von Oeyen sa narodil v Spojených štátoch amerických, má však nemecký a holandský pôvod. Svoje klavírne štúdiá začal už ako päťročný a s orchestrom debutoval ako sólista vo veku 10 rokov. Je absolventom Columbijskej univerzity a Juilliard School, (H. Stessin, J. Lowenthal), pedagogicky spolupracoval aj s Alfredom Brendelom a Leonom Fleisherom. Už roku 1999 získal prestížnu cenu Gilmore Young Artist Award, ako aj prvú cenu na Štátnej klavírnej súťaži Nadácie Leni Fe Bland (2001). Andrew von Oeyen žije v Paríži a Los Angeles.

V utorkový podvečer zaradil umelec do svojho programu Johannesa Brahmsa, Franza Liszta a Fryderyka Chopina.

Vo štvrtok a piatok 17. a 18. februára zaznie v jeho interpretácii Gershwinov Koncert pre klavír a orchester F dur, inšpirovaný džezom.

