Hrbatý pretvára Kližana na pokojnejšieho hráča, ich spolupráca priniesla dobrý výsledok

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Tenis je o stabilite výkonnosti, v rovnováhe musí byť herná aj mentálna stránka.

A Martin Kližan pod vedením Dominika Hrbatého to čoraz viac začína napĺňať. Na začiatku ich spolupráce sa energický a často zbytočne impulzívny ľavák ocitol temer v polovici druhej stovky rebríčka ATP a v závere februára tohto roku dokonca klesol na 181. miesto.

Prešlo 7 mesiacov naplnených tvrdou prácou a na ich konci bolo víťazstvo na antuke v rakúskom Kitzbüheli a strmý renkingový skok nahor. Momentálne je Kližan na 72. pozícii v rebríčku ATP pre nasadzovanie a v hodnotení Race, v ktorom sú zohľadnené výsledky na tohtoročných turnajoch, mu patrí ešte lichotivejšia 44. priečka.

Cieľ je splnený

„Môj cieľ s Martinom bol jeho návrat do najlepšej stovky pred začiatkom US Open. To sa nám aj podarilo, dosiahli sme aj čosi nadplán. Výsledky prišli len a len jeho zásluhou. Od decembra sme poctivo zlepšovali jeho hru a tie zmeny si už všimli aj iní,“ podotkol Dominik Hrbatý v rozhovore pre slovenské médiá.

Niekdajší skvelý reprezentant a v súčasnosti kapitán daviscupového tímu SR sa rozhodol zmeniť nielen hru Martina Kližana, ktorá v minulosti neraz pripomínala povestnú sínusoidu, ale aj jeho celkový životný postoj. Búrliváka postupne pretvára na pokojnejšieho hráča, ktorý je čoraz tvrdší na seba a menej impulzívny voči svojmu okoliu. „Martin urobil kus práce. Je starší, získava iný pohľad na život, Predtým bol svet pre neho gombička, teraz urobil pokroky Je sebakritickejší, pokojnejší, sám si vie určiť priority. Vidí veci triezvo a reálne, nevyskakuje z davu ako doteraz. Musím ho pochváliť,“ zhrnul Hrbatý.

Kližan práve na solídne obsadenom turnaji v Kitzbüheli vygradoval svoju výkonnosť. Proti Srbovi Dušanovi Lajovičovi odvrátil mečbaly a domov poslal aj jedného z najlepších antukárov na svete, zároveň finalistu tohtoročného Roland Garros, domáceho Dominca Thiema. Vo finále povolil Uzbekovi Denisovi Istominovi štyri gemy.

Zvažuje účasť na US Open

„To turnajové víťazstvo bolo zadosťučinenie za robotu, ktorú sme s Dominom odviedli. Vynechali sme takmer mesiac zo sezóny, venovali sme sa len príprave a dopadlo to výborne. Bol som výborne kondične pripravený, čo bol v obrovskom teple dôležitý faktor. V zápase proti Thiemovi som vyťažil aj z toho, že som bol viac rozohratý ako on. Odvrátené mečbaly ako proti Lajovičovi a obraty v zápasoch, to človeka nakopne, získate väčšie sebavedomie. Keď odohráte veľa víťazných zápasov, viac si veríte, stresové situácie zvládate lepšie,“ rád skonštatoval Martin Kližan.

Niekdajší člen najlepšej svetovej tridsiatky (27.4. 2015 bol na 24. mieste) zo skúseností vie, že výsledky sa v tenise nedostavia šibnutím prútika, ale všetko chce svoj čas. A najmä treba zosúladiť fungovanie viacerých ľudí v tíme, aby všetko klapalo. Antuková sezóny vyšla Kližanovi nad očakávanie, ale momentálne sa potrebuje preladiť na tvrdé povrchy. „U mňa si to vyžiadalo 3-4 mesiace tvrdého tréningu a napokon sa mi podarilo využiť poslednú šancu na antukový úspech. Medzitým sa začala sezóna na tvrdých povrchoch. Verím, že aj tam sa mi podarí niečo uhrať. Momentálne sa ešte len rozhodujem, či pôjdem na US Open do New Yorku, kde ma čaká kvalifikácia. Začína sa to tam prakticky o týždeň a moja príprava na ´hardoch´ je v bode nula. Bez prípravy sa mi tam nechce cestovať,“ podotkol Kližan. Na otázku, ako by teda mal vyzerať jeho ďalší program bez ohľadu na to, či vycestuje za oceán alebo nie, odpovedal: „Nasledovať bude Petrohrad a potom ´hardové´ podujatia v Ázii ako Tokio či Šanghaj. Už budem hrať iba na veľkých turnajoch.“

Pomáha mu poznatkami z kariéry

Bratislavský rodák sa pokúsil pomenovať, v čom konkrétne mu Hrbatý najviac pomohol, že nakopol jeho kariéru opäť smerom hore. „Zmenil sa mi tréningový proces ani nie čo sa týka objemu, ale intenzity. Pomáha mi svojimi poznatkami, ktoré nadobudol počas kariéry. Odovzdáva mi teda svoje skúsenosti, som rád, že môžem mať po boku takého ´borca´,“ poďakoval sa Kližan.

Zatiaľ čo Kližan si ešte nie je istý svojou účasťou na US Open, Hrbatý tam určite vycestuje ako kapitán slovenskej daviscupovej reprezentácie. To aby mal pod dohľadom svojich ďalších zverencov pred októbrovým dôležitým duelom o záchranu v 1. skupine euroafrickej zóny DP proti Rusom alebo Bielorusom. Jeho ďalšia spolupráca s Kližanom je skôr na báze vzájomnej dôvery ako na papieri spečateného pokračovania. „Zmluvu nemáme, je to na našej dohode. Uvidíme, ako sa to ďalej bude vyvíjať, nejaké turnaje do konca roka s ním možno ešte absolvujem,“ uviedol Hrbatý.