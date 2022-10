Hrčka ostáva na čele bratislavskej Petržalky a Chren Ružinova, Vagač nahradí Aufrichtovú

V bratislavskej Petržalke zostáva starostom Ján Hrčka (NEKA), v Ružinove Martin Chren (Tím Ružinov). Vyplýva to z výsledkov komunálnych volieb, zverejnených Štatistickým úradom SR. Starostkou Karlovej Vsi zostáva Dana Čahojová (Starostovia a nezávislí kandidáti), starostom Dúbravky Martin Zaťovič (Strana obcí a miest – som Slovensko). Novým starostom Starého Mesta bude Matej Vagač (Team Bratislava, PS), novým starostom nového Mesta bude Matúš Čupka.

Najsilnejší mandát

Súčasný starosta Petržalky Ján Hrčka obhájil svoj post so 77,19 percent získaných hlasov. „Všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť, trpezlivosť pri čakaní, ktoré vzniklo spojením volieb ako aj chybným rozhodnutím o počte zástien vo volebných miestnostiach,“ uviedol Hrčka na sociálnej sieti. Zároveň sa poďakoval viac ako 23-tisíc ľuďom, ktorí mu dali svoj hlas a dôveru. „Budem sa maximálne snažiť ďalej zlepšovať veci a dobehnúť čo najviac z toho čo je zanedbané, ako aj z toho čo som za predchádzajúce štyri roky nestihol,“ doplnil.

Starosta Ružinova Martin Chren obhájil svoj post zo 78,13 percentami hlasov. Na sociálnej sieti sa poďakoval voličom za podporu Tímu Ružinov, aj za podporu na pozícii starostu. „Historicky žiaden starosta Ružinova nezískal podporu ani 10-tisíc hlasov. Vy ste mi ich hodili 19 283. Je to najsilnejší mandát pre starostu Ružinova, aký ste kedy komu udelili,“ uviedol Chren s tým, že je to pre neho zodpovednosť, zadosťučinenie a záväzok.

Náročné obdobie

Starostkou Karlovej Vsi zostáva s 85,45 percentami hlasov Dana Čahojová. „Naozaj ťažko sa mi hľadajú slová na toľký prejav dôvery. Je to znakom, že naša každodenná práca prináša ovocie a zároveň vyjadrenie obrovskej podpory. Je to mimoriadna zodpovednosť a záväzok, ktorý opäť s pokorou prijímam,“ uviedla na sociálnej sieti starostka. „Karlovešťania do nás vložili veľkú dôveru a dobrá spolupráca medzi mestskou časťou a hlavným mestom bude pokračovať. Čaká nás náročné obdobie, ale spoločnými silami ho musíme zvládnuť,“ doplnila.

Starostom Dúbravky zostáva starosta Martin Zaťovič s 81,04 percentami získaných hlasov. „Ďakujeme za každý hlas Dúbravčania, ktorý ste nám dali. Vaše hlasy znamenajú pre nás ohodnotenie našej práce za posledné štyri, resp. osem rokov. Veľmi si to vážime a budeme sa aj ďalšie štyri roky snažiť robiť Dúbravku krajšou,“ uviedol na sociálnej sieti staronový starosta Dúbravky.

Vagač nahradí Aufrichtovú

Novým starostom Starého Mesta bude Matej Vagač (Team Bratislava, PS) s 50,30 percentami získaných hlasov a nahradí tak súčasnú starostku Zuzanu Aufrichtovú. Vagač na sociálnej sieti poďakoval svojim voličom. „Som odhodlaný slúžiť Staromešťankám a Staromeštanom najlepšie, ako dokážem. Sú pred nami štyri roky zmien, štyri roky spolupráce a napredovania našej mestskej časti,“ uviedol.

Novým starostom Nového Mesta bude Matúš Čupka (Team Bratislava, PS, SaS) s 55,39 percentami získaných hlasov, ktorý nahradí Rudolfa Kusého. „Dali ste nám mandát napĺňať našu víziu pre Nové Mesto, ktorá je postavená na spolupráci s okolitými mestskými časťami i hlavným mestom, víziu o mestskej časti, ktorá je starostlivá, bezpečná, zdravá, udržateľná a je dobrým hospodárom,“ poďakoval Čupka svojim voličom na sociálnej sieti.