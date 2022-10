Komunálne a župné voľby do VÚC 2022 (online - minúta po minúte)

Komunálne a župné voľby do VÚC 2022 na Slovensku sú prvýkrát spojené. Voliči v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti v sobotu 29. októbra 2022 volia do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

Galéria Zobraziť fotogalériu k článku (23) 23 fotiek v galérií 23 fotiek v galérií O osem postov župana sa uchádza 76 kandidujúcich . Najviac uchádzačov, dvanásť, je v Košickom kraji, najmenej záujemcov o post župana je v Trenčianskom kraji, a to šesť. O mandáty poslancov, ktorých je 419, sa bude vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov uchádzať viac než 3-tisíc kandidátov a kandidátok.

Najvyšší počet poslaneckých mandátov bude obsadzovaný v Prešovskom kraji, kde si voličstvo vyberie 65 členov zastupiteľstva. Najmenej poslancov spomedzi všetkých krajov budú voliť v Trnavskom kraji, a to 40.

V komunálnych voľbách bude o takmer 3 000 starostovských a primátorských postov bojuje viac než 6 700 kandidátov. Najmenší počet miest a obcí, kde sa bude voliť do orgánov samospráv obcí, je v Bratislavskom kraji, a to 89. Najvyšší je v Prešovskom kraji, kde sa bude voliť v 662 mestách a obciach. O posty poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev sa uchádza viac ako 42-tisíc kandidujúcich. Počet mandátov na poslancov je 20 632. Najviac kresiel v zastupiteľstvách bude obsadzovaných v Prešovskom kraji, a to viac než 4 100. Najmenej poslancov bude volených v rámci Bratislavského kraja, a to 959. Najviac uchádzačov o poslanecký mandát v obecných a mestských zastupiteľstvách, vyše 8 800, je tiež v Prešovskom kraji, a najmenej, necelých 2 500, v Bratislavskom kraji.

Volí sa v 2 921 obciach a starostov si budú voliči vyberať v 2 915 obciach. V piatich obciach sa voľby konať nebudú, keďže nik nekandiduje ani na post starostu, ani do zastupiteľstva. V šiestich obciach budú voliť len poslancov, lebo nikto sa neuchádza o miesto starostu. Zároveň je 25 obcí, kde sa o poslanecké mandáty uchádza nižší počet kandidátov, než je počet mandátov. Pre komunálne voľby bolo celkovo vytvorených viac ako šesťtisíc okrskov. Na spracúvaní výsledkov sa bude podieľať 60 odborných sumarizačných útvarov, pričom 49 z nich bude pôsobiť v rámci územných obvodov, na ktoré je SR rozdelená pre účely komunálnych volieb. Ďalších 10 sumarizačných útvarov bude pri najväčších mestách či obciach. Pôjde o samosprávy, kde je 50 či viac okrskov. Patria sem Košice a Bratislava, ale aj ostatné krajské mestá s výnimkou Trnavy. Tiež sa to týka mesta Martina a bratislavských mestských častí Ružinov a Petržalka. Fungovať bude i jeden centrálny odborný sumarizačný útvar pre SR.

