Politológ Marušiak: Najväčším prekvapením volieb je to, že sa žiadne veľké prekvapenia nekonali

Zlúčenie volieb pomohlo účasti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Uviedol to politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied pre agentúru SITA. V prípade komunálnych volieb ale išlo o historicky najnižšiu účasť.

Načasovanie volieb na obdobie Dušičiek, keď veľa ľudí cestuje, označil za veľmi nešťastné. V budúcnosti by podľa neho bolo dobré zvážiť termín a je toho názoru, že v inom termíne by účasť mohla byť vyššia. V Bratislave by podľa neho účasť mohlo zvýšiť aj iné štruktúrovanie okrskov a vytvorenie viacerých volebných miestností, keďže hlasovanie predlžuje práca so šiestimi volebnými lístkami.

Nadôvažok voličstvo v prípade týchto volieb nedostalo domov zoznamy kandidátov, no Marušiak si myslí, že aj to by mohlo pomôcť dynamike volebného procesu.