Hrivík je na úlohu lídra slovenskej reprezentácie pripravený. Nie je mi to cudzie, vraví

Päťdesiatjeden bodov v základnej časti švédskej SHL z neho urobilo najproduktívnejšieho hráča celej súťaže. Preto nie je prekvapenie, že útočník Marek Hrivík dostal pozvánku do prípravy slovenskej reprezentácie pred majstrovstvami sveta v Lotyšsku (21. 5. – 6. 6.).

Napriek skvelej produktivite 14 gólov a 37 asistencií však v klube zažil veľké sklamanie po rýchlom konci v play-off, keďže jeho Leksand už vo štvrťfinále nestačil na Örebro a podľahol hladko 0:4 na zápasy.

Vypomstil sa im otvorený hokej

„Určite sme čakali viac. Mali sme výborný záver dlhodobej časti sezóny, dotiahli sme sa až na 3. miesto, ale play-off nám nevyšlo. Možno sme natrafili na súpera, ktorý nám nesedel. Hrali sme príliš otvorený hokej. A to sa nám vypomstilo,“ zhrnul Hrivík svoju sezónu vo Švédsku vo videu pre slovenské médiá.

Zároveň krátko komentoval, prečo sa rozhodol opustiť hokeju zasľúbené Švédsko. Odmietol však potvrdiť informáciu niektorých ruských médií, že jeho najbližším pôsobiskom bude Torpedo Nižnij Novgorod v KHL.

„Chcem si vyskúšať niečo nové a čakám, čo sa udeje. Uvidí sa v najbližších dňoch.“

Veľké plus pre reprezentáciu

Do reprezentačného tímu pred dvojicou prípravných zápasov s Rakúšanmi prišiel podľa predpokladov aj so svojím „parťákom“ z Leksandu Petrom Cehlárikom, s ktorým vytvorili jednu z najúdernejších dvojíc v celej SHL. Zatiaľ čo Hrivík vyhral kanadské bodovanie s 51 bodmi, Cehlárikovi stačilo 40 bodov (20+20 na celkovú jedenástu priečku).

„Petra Cehlárika veľmi dobre poznám a platí to aj opačne. Vzájomne vieme, čo môžeme od seba očakávať. Bude to veľké plus pre reprezentáciu, že sme sem prišli spoločne. Čo sa týka mojej úlohy ako jedného z lídrov tímu, som na to pripravený. Také úlohy som už mal aj predtým, nie je mi to cudzie,“ priznal Hrivík.

Prvá skúsenosť s hokejom v bubline

Dvadsaťdeväťročný útočník, ktorý v kariére nakrátko nazrel aj do NHL v dresoch NY Rangers a Calgary Flames, sa v krátkosti vyjadril aj k protipandemickým opatreniam. Tie sa totiž budú uplatňovať počas celého prípravného obdobia ako aj na svetovom šampionáte v Rige, ktorý sa zrejme uskutoční bez fanúšikov na tribúnach.

„Hokej v bubline? Sezóna bola vo Švédsku v tomto smere celkom voľná, nemali sme žiadne obmedzenia. Fungovali sme normálne, teraz v reprezentácii s tým budem mať prvýkrát skúsenosť,“ dodal Hrivík vo videohovore SZĽH.