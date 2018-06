Hviezda NBA LeBron James opúšťa Cleveland a stane sa voľným hráčom

CLEVELAND 29. júna (WebNoviny.sk) – Hviezda basketbalovej NBA LeBron James sa stane voľným hráčom. Tridsaťtriročná ikona zámorských paluboviek sa rozhodla neuplatniť klauzulu na nasledujúcu sezónu a v nedeľu opustí tím Cleveland Cavaliers.

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj oboznámený so situáciou. Klub ani James oficiálne nezverejnili žiadne informácie. LeBron dostihol Cavs až do finále tohtoročného ročníka, kde nestačili na Golden State Warriors a prehrali hladko 0:4 n a zápasy. Pre Jamesa to bolo ôsme finále v rade.