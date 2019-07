Hviezdnemu Messimu hrozí trest, údajne môže dostať až dvojročný reprezentačný dištanc

Slová argentínskeho futbalistu Lionela Messiho po sobotňajšom stretnutí o 3. miesto na juhoamerickom šampionáte Copa América v Brazílii by mohli mať disciplinárnu dohru.

Tridsaťdvaročný kapitán národného tímu „albicelestes“ po potýčke s Čiľanom Garym Medelom nedohral spomenutý zápas o bronz (2:1), keď obaja „kohúti“ videli ešte v prvom polčase červenú kartu.

Stanovisko konfederácie CONMEBOL

Po stretnutí sa Messi odmietol zúčastniť na medailovom ceremoniáli. V rozhovore s novinármi navyše rozhodcov označil za skorumpovaných a dodal, že na turnaji bolo všetko prichystané na víťazstvo Brazílie.

„Nechcel som byť aktérom tejto korupcie, a preto som neprišiel na záverečný ceremoniál. Nechcem byť súčasť toho, čo sme na tomto podujatí zažívali. Korupcia a rozhodcovia ničia futbal. Všetko bolo pripravené pre Brazíliu,“ povedal Messi.

Futbalová konfederácia Južnej Ameriky (CONMEBOL) vydala neskôr stanovisko, v ktorom odsúdila Messiho vyjadrenia a obvinenia označila za neprijateľné a neopodstatnené. „Vo futbale niekedy vyhráte, inokedy prehráte. Jedným zo základných pilierov fair-play je schopnosť akceptovať výsledok a prijať rozhodnutia arbitrov s rešpektom,“ uvádza sa v stanovisku CONMEBOL.

Messiho skrat odsúdili mnohé osobnosti

Podľa španielskeho denníka AS sa to však pravdepodobne týmto stanoviskom CONMEBOL neskončí. Možné je pozastavenie Messiho činnosti, pričom v hre je až dvojročný dištanc v zápasoch pod gesciou CONMEBOL. Touto sankciou by výrazne utrpela nielen hviezda FC Barcelona, ale aj argentínska reprezentácia.

Dvojročná diskvalifikácia by mohla znamenať, že Messi by si nezahral v kvalifikácii o postup na MS 2022 v Katare ani na budúcoročnom šampionáte Copa América, ktorý sa bude konať v Argentíne a Kolumbii.

Skratové správanie 5-násobného najlepšieho svetového futbalistu odsúdili mnohé osobnosti svetového futbalu vrátane priamych účastníkov Copa América 2019 – peruánsky kormidelník a Messiho argentínsky krajan Ricardo Gareca, brazílsky kouč Tite či čerství juhoamerickí šampióni Marquinhos a Thiago Silva.

Posledný menovaný, obranca parížskeho St. Germain, Messimu odkázal: „Pred dvomi rokmi sme v Lige majstrov prehrali v Barcelone 1:6 a museli sme ukázať rešpekt, aj keď bol vtedy výkon rozhodcu smiešny. Nevyhlasovali sme, že pískal v prospech Barcelony. Brazília má päť hviezd (za víťazstvo na MS, pozn.) a žiadnu z nich neukradla. Vždy sa rozhodlo na ihrisku. Chápem však, že niekedy sa človek po prehre snaží zamerať pozornosť na iných ľudí.“