Hviezdy hasnú každý deň či Messi pôsobil otrávene, médiá reagujú na prehru Argentíny na MS vo futbale

KAZAŇ 1. júla (WebNoviny.sk) – Ohlasy médií po sobotňajšom osemfinálovom stretnutí na XXI. majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku (14. júna – 15. júla) medzi Francúzskom a Argentínou (4:3):

L´Equipe (Fr.): „Zápis do histórie! Sú zápasy, ktoré si zapamätáme na celý život. Taktiež si budeme pamätať aj tento. Po Seville v roku 1982 (prehra s Nemcami na pokutové kopy, pozn.), Guadalajare 1986 (víťazstvo v penaltovom rozstrele nad Brazílčanmi) či Lens 1998 (zlatý gól Laurenta Blanca v osemfinále proti Paraguaju) to teraz bude Kazaň 2018. Bol to intenzívny a úchvatný zápas. Francúzi napísali novú kapitolu svojej histórie. Musíme si na chvíľu odpočinúť a počkať si na štvrťfinále.“

TV5 Monde (Fr.): „Víťazstvo nad Argentínou vojde do dejín francúzskeho futbalu a ocitne sa v nich vysoko. V priebehu duelu sme prežili takmer všetky emocionálne stavy – od obrovského strachu na začiatku druhého polčasu až po veľkú eufóriu na konci a úzkosť tesne pred záverečným hvizdom.“

Le Figaro (Fr.): „Modrý oheň zahasil Messiho aj Argentínu. Dobrodružstvo pokračuje a od vzrušenia nám behá mráz po chrbte. Francúzsky národný tím si v zázračnom zápase vybojoval miestenku vo štvrťfinále.“

Le Parisien (Fr.): „Napriek tomu, že sme po prestávke prehrávali 1:2, dokázali sme to otočiť vďaka parádnym ´trefám´ Pavarda a Mbappého.“

Marca (Šp.): „Messi opäť zmizol, keď ho Argentína najviac potrebovala.“

Olé (Arg.): „Argentína opúšťa scénu MS a zanecháva zlý dojem. Bolí to, že pre mnohých našich hráčov to boli posledné MS. Bolí to, keď vidíme tisíce našich sklamaných fanúšikov, ktorí urobili všetko, aby boli s národným tímom. Bolí to, že Messi nie je Messi. Bolí to, že náš tím nebol tím. Bolí to, keď vidíme, že rozdiel medzi nami a inými mužstvami je taký veľký, že k víťazstvu nestačí ani akákoľvek snaha.“

La Nación (Arg.): „Všetky nádeje zničila 68. minúta, keď Mbappé strelil gól na 4:2. Zápas v Kazani bol pre náš tím návrat do krutej reality. Toto sú pre Argentínu najhoršie MS od roku 2002.“

Clarín (Arg.): „Mal to byť šampionát Messiho, ale Messi na ňom akoby nebol. Najlepší argentínsky futbalista posledných rokov zlyhal. Za 360 minút, čo v Rusku strávil na ihrisku, iba zriedka ukázal niečo pekné.“

isport.cz (ČR): „Mbappé vystrieľal Francúzom postup do štvrťfinále. Messi? Pôsobil otrávene. Argentína s ním stúpa aj padá.“

Sport-Express (Rus.): „Hviezdy hasnú každý deň. Messi a Ronaldo idú domov. Kto teraz získa Zlatú loptu.“

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: