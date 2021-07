Hygienické kontroly či miesta v jedálni oddelené plexisklom, ruch v olympijskej dedine sa stupňuje

Vedúci výpravy Roman Buček, jeho zástupca Boris Demeter a administrátorka Zuzana Tomčíková sú prví obyvatelia spomedzi členov slovenského olympijského tímu na 14. poschodí budovy číslo 6 v tokijskej Olympijskej dedine. Prví športovci dorazia do ubytovacích priestorov počas soboty. Informoval o tom oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru.

Postele z recyklovaného kartónu

Členovia vedenia výpravy sa po štvrtkovom prílete starostlivo pripravovali na príchod prvých slovenských účastníkov Hier XXXII. olympiády. V dedine rovnako ako na všetkých športoviskách a olympijských objektoch platia prísne protipandemické opatrenia.

„Ruch v dedine sa pomaly stupňuje. Od soboty budú prichádzať vo väčších počtoch aj športovci, keďže podľa pravidiel môžu byť v dedine 5 až 6 dní pred svojou súťažou. V našej budove sú okrem nás napríklad aj Česi či Litovčania. K dispozícii máme 79 postelí v dvoj a trojizbových apartmánoch,“ sprostredkoval informácie z Tokia Roman Buček.

Dedina pri Tokijskom zálive bude tentoraz pre športovcov oveľa častejším miestom pobytu ako v minulosti. Pre pandémiu sa totiž môžu pohybovať len v jej útrobách a na svojich športoviskách. Celkovo 21 štrnásť až osemnásť poschodových budov sa rozkladá na ploche 44 hektárov. V 3600 izbách je pripravených 18-tisíc postelí, vyrobené sú z recyklovaného kartónu. Mali by byť dostatočne pevné, aby odolali aj ťažkým hmotnostným kategóriám. „Vybavenie izieb je skromnejšie a jednoduché, ale poskytujú všetko zázemie, ktoré športovci potrebujú. Na posteliach je veľmi vkusná prikrývka,“ priblížil Roman Buček.

Hygienické kontroly sú všade

Pri vstupe do oficiálnych priestorov sa návštevníkom meria teplota na zápästí. Účastníci musia zadávať svoj zdravotný stav do mobilnej aplikácie a tiež odovzdávajú vzorky slín v rámci testovania, či sa nenakazili koronavírusom. Neďaleko od budovy číslo 6 je dvojpodlažná jedáleň, kúsok od nej transportný uzol, ale aj poliklinika a fitnescentrum.

V Olympijskej dedine nechýba ani pošta, banka, kaderníctvo či obchody so základnými potrebami a suvenírmi z olympijských hier.

„V jedálni sú oddelené stoly a miesta plexisklami. Každý návštevník jedálne má svoj vymedzený priestor, prakticky sa nedá rozprávať so susedom. Hygienické kontroly sú všade. V jedálni nechýbajú rukavice pre nakladanie potravín,“ dodal Roman Buček na webe olympic.sk.