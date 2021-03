IKEA dáva veciam druhý život a inšpiruje udržateľnými nápadmi

Kúpiť, použiť, vyhodiť – to je v súčasnosti bežný životný cyklus mnohých výrobkov, ktorý sa neustále začína a končí. Výsledkom je stále viac odpadu. IKEA už dlhodobo hľadá možnosti ako výrobky používať udržateľnejším spôsobom a svojich zákazníkov inšpiruje a motivuje správať sa udržateľnejšie dvomi novými službami. Opravy a premeny starých vecí budú teraz ešte jednoduchšie. Vďaka novej službe IKEA náhradné diely si môžu zákazníci zadarmo na webe objednať chýbajúce skrutky, kovania a ďalšie drobné náhradné diely. Interéroví dizajnéri IKEA zároveň pomôžu s nápadmi na obnovu, či opravou starého nábytku v novovybudovanom Circular Hube v obchodnom dome IKEA Bratislava, na ktorý sa zákazníci môžu tešiť hneď po znovuotvorení obchodného domu.

,,Šetrným využívaním zdrojov vzniká kolobeh, ktorý umožní našim veciam žiť dlhšie a možno dokonca prežiť aj viac ako jeden život. V IKEA sa usilujeme o to, aby sa naše výrobky dali používať udržateľnejšie a vydržali niekoľko rokov. Naším cieľom je do roku 2030 používať na výrobu iba prírodné a recyklované materiály. Zároveň chceme čo najviac ľudí motivovať k tomu, aby veci používali udržateľnejšie, preto sa snažíme navrhovať a vyrábať také výrobky, ktoré budú naši zákazníci používať opakovane, môžu ich opraviť, rozmontovať na súčiastky a recyklovať,“ hovorí Anna Šimončičová, líderka pre udržateľnosť IKEA Bratislava.

Stratili ste alebo rozbili nejakú súčiastku? Objednajte si ju v IKEA zadarmo

Stratili ste šróbik, alebo sa vám rozbila nejaká súčiastka z nábytku? Už kvôli tomu nemusíte výrobok vyhadzovať. IKEA vo februári spustila novú službu poskytujúcu náhradné diely ako skrutky, závity, kovania, hmoždinky a ďalší montážny materiál zadarmo. Stačí si na webe IKEA v sprievodcovi montážou nájsť číslo chýbajúcej súčiastky a objednať si ju online. Objednávka bude následne doručená na zvolenú adresu v priebehu niekoľkých dní. Namiesto nákupu nového nábytku opravíte ten súčasný a poďakuje vám za to nielen životné prostredie, ale aj vaša peňaženka.

V novom Circular Hube vám poradia odborníci z IKEA

Ak s rekonštrukciou nábytku nemáte skúsenosti alebo sa potrebujete poradiť ohľadom najvhodnejších postupov či náradia, od znovuotvorenia môžete navštíviť tzv. IKEA Centrum pre cirkularitu Circular hub, ktoré nájdete pri obchodnom dome IKEA v Bratislave. Okrem toho, že dáva druhú šancu na život starším kusom nábytku, ktoré kúpite za nižšiu cenu, zákazníkom ponúka aj prístup k náradiu, náhradným dielom a znalostiam ako sa starať o ich nábytok.

Nájdime veciam nový účel, opravme ich, predajme ďalej a recyklujme

Naozaj potrebujete novú lampu? Novú komodu či stoličku na záhradu? Pozorne sa rozhliadnite okolo seba a zistíte, že to najlepšie už doma máte. Stačí dobrý nápad, štipka úsilia a vaše staré veci vám môžu poslúžiť ešte niekoľko rokov. Inšpirujte sa nápadmi interiérových dizajnérov IKEA na to, ako premeniť obyčajný alebo rokmi opotrebovaný nábytok na štýlové a originálne kúsky. Najlepšie kúsky nábytku sú tie, ktoré už máme doma. Poobzerajte sa okolo seba! Stačí málo a starý nábytok môžete premeniť na jedinečný originál. ,,Predĺžiť životnosť nábytku či doplnkov nie je vôbec zložité. Stačí zopár jednoduchých úprav a aj starší nábytok bude vyzerať ako nový. Navyše, vlastnoručne prerobený kúsok bude váš jediný originál, ktorý dodá vašej domácnosti šmrnc a štýl. Zaručene sa stane vašim obľúbeným kúskom, keďže do jeho úpravy vložíte svoje ja – váš vkus, štýl a v neposlednom rade vašu energiu, čas a lásku,“ hovorí interiérový dizajnér IKEA Bratislava Tomáš Puškár.

Niekedy stačí len znovu zapáliť iskru a dať opozeraným veciam „nový kabát“ alebo úplné nové využitie. Predĺžiť veciam život a zabrániť ich vyhodeniu je jednoduché. Stačí pár klikov a váš starý nábytok bude ako nový. Inšpirujte sa nápadmi dizajnérov IKEA ako starým veciam vdýchnuť nový život.

Štýlová premena stolíku LACK

Aj obyčajný biely stolík LACK môže vyzerať luxusne. Ak chcete, aby stolík pôsobil viac dekoratívne, pripevnite do pravých uhlov, ktoré zviera doska stola s nohou, ozdobné konzoly. Celkom ich budete potrebovať osem. Celý stolík nasprejujte zvolenou farbou a nechajte ju dobre zaschnúť. Zmerajte si dosku stolíka a vyberte si ozdobné dlaždičky, ktoré na jeho povrch usporiadajte podľa svojich predstáv. Akonáhle budete s ich rozložením spokojní, prilepte ich k stolíku pomocou tavnej lepiacej pištole.

Foto: IKEA

Nová tvár komody RAST

Neopracovaný povrch komody RAST z masívnej borovice priamo nabáda k realizácii umeleckých ambícií. Možno vás v tom už predbehli vaše deti a nechali na nej stopy svojej vlastnej kreativity. Časom sa k tomu pridá stratená úchytka a dlhoročný kúsok nábytku je na odpis. Alebo nie? Nemusí to tak byť, pustite sa do menšej renovácie a zapojte aj deti. Povrch najprv obrúste brúsnym papierom a pripravte ho na ďalší krok, ktorým je farbenie. Vyberte si novú farbu a celú komodu natrite na farebný odtieň, ktorý prepožičia starej komode nový vzhľad. Základný náter dolaďte voľne podľa ľubovôle akrylovou farbou v spreji – túto kreatívnu časť si užijú najmä vaše deti. V rámci novej služby IKEA náhradné diely si objednajte chýbajúcu úchytku, primontujte ju a staronová komoda je na svete.

Foto: IKEA

Foto: IKEA

Foto: IKEA

Pošlite nábytok do ďalšieho kola

Život plynie a situácie sa menia. Sú niektoré výrobky, ktoré využijete iba na určitú dobu. Nábytok IKEA je možné ponúknuť do predaja cez službu Druhý život nábytku, ktorá je v podmienkach otvoreného obchodného domu dostupná pre všetkých zákazníkov. Výrobok tak dostane druhú šancu na život a niekomu ďalšiemu skvele poslúži.

Pozrite si viac inšpirácií na https://www.ikea.com/sk/sk/ideas/

Viac informácií získate na stránke www.IKEA.sk/lepsisvet

