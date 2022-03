IKEA zatvára v Rusku a Bielorusku svoje pobočky, zamestnancom však sľúbila pomoc

Švédsky obchodný gigant IKEAoznámil dočasné pozastavenie prevádzky v Rusku a Bielorusku, ktoré sa dotkne približne 15-tisíc zamestnancov. Ako uvádza spravodajský web CNN, firma o tom informovala prostredníctvom tlačovej správy.

IKEA uviedla, že sa rozhodla pozastaviť všetky vývozy a dovozy smerujúce do a von z Ruska a Bieloruska. Taktiež zastavuje všetky maloobchodné a priemyselné operácie IKEA v Rusku, kde má dovedna 17 obchodov.

Spoločnosť v súvislosti so zamestnancami uviedla, že zabezpečila „zamestnanosť a stabilitu príjmov pre najbližšiu budúcnosť“ a poskytne podporu pracovníkom a ich rodinám v tomto regióne.

IKEA tiež oznámila okamžitý dar vo výške 20 miliónov eur na humanitárnu pomoc tým, ktorí boli násilne vysídlení v dôsledku vojny na Ukrajine.

The war in Ukraine has both a huge human impact and is resulting in serious disruptions to supply chain and trading conditions, which is why the company groups have decided to temporarily pause IKEA operations in Russia. Read our statement here: https://t.co/0ss6WrAHIM pic.twitter.com/ixJyyAifFX

— IKEA (@IKEA) March 3, 2022