Iker Casillas sa napriek prekonanému infarktu objavil na súpiske FC Porto pre novú sezónu

Portugalský futbalový klub FC Porto zaradil Ikera Casillasa na súpisku mužstva v nadchádzajúcej ligovej sezóne 2019/2020. Španielsky gólman v máji prekonal infarkt, ktorý ho nečakane postihol na tréningu „drakov“.

Jeho meno teraz figuruje na zozname hráčov portského mužstva, ktorý zverejnili pred víkendovým začiatkom najvyššej portugalskej súťaže. Skúsený 38-ročný brankár po infarkte 1. mája strávil nasledujúcich päť dní v nemocnici.

Otvorené dvere

Po množstve špekulácií o ukončení kariéry Casillas v júli oznámil, že hoci sa zatiaľ nevráti na trávnik, pripojí sa k trénerskému štábu a jeho úlohou bude zaistiť lepšie prepojenie medzi hráčmi, trénerom a funkcionármi.

Zaradením na súpisku si Porto necháva otvorené dvere na prípadný návrat v drese Španielska niekdajšieho európskeho (2008, 2012) aj svetového šampióna (2010).

Bývalý dlhoročný brankár Realu Madrid zatiaľ nechce ukončiť hráčsku kariéru, na bližšie nekonkretizované obdobie si však dáva prestávku od aktívneho zapojenia do súťažného diania.

Blízko mladých hráčov

„Pokúsim sa urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som pomohol mojim spoluhráčom. Na konci minulej sezóny, keď u mňa nastal tento zdravotný problém, som sa zhováral s trénerom (Sérgio Conceicao, pozn.) a povedal mi, že by chcel, aby som zostal najmä v blízkosti mladých hráčov, keďže v tíme by mohlo nastať mnoho zmien,“ povedal prednedávnom Casillas podľa webu španielskeho denníka AS.

Casillas pôsobí v Porte od roku 2015. Predtým si dlhých šestnásť rokov obliekal dres A-mužstva Realu Madrid (1999-2015).

V drese „Los Blancos“ vyhral 19 rôznych trofejí vrátane piatich prvenstiev v španielskej La Lige a troch víťazstiev v Lige majstrov. S reprezentáciou Španielska sa stal majstrom sveta a dvakrát aj majstrom Európy.